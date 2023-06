Super Deux ! Nick Cannon célèbre les fils jumeaux, Zillion et Zion

Plus on est de fous, plus on rit! Nick Canon et Abby De La Rosa se réunissent pour célébrer leurs petits garçons, Zillion et Zion.

Abby est allée sur Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à ses fils et a partagé des photos avec les fans. « Deux fois le plaisir, deux fois l’amour. Bravo à 2 ! Nous vous aimons, Zillion & Zion », a écrit De La Rosa dans la légende.

Nick est également allé sur Instagram, donnant aux fans un aperçu de l’anniversaire des jumeaux. Il a écrit: «Mes petits gars ont tourné le BIG 2 cette semaine! Merci à nos amis et à notre famille qui se sont réunis pour nous aider à célébrer Zilly & Zion ! 💙🥳”

“Je ne peux pas croire que ça fait déjà 2 ans !! Zillion et Zion le monde est à vous !! Je t’aime tellement! Joyeux anniversaire fils !!”

Il est très évident que Nick est un papa fier car il a également publié des photos de retour de l’époque où les jumeaux étaient bébés. Une photo montrait Zillion et Zion portant des costumes assortis de Stay Puft Marshmallow Man de Ghostbusters. Dans un autre, Cannon se blottit avec les bébés.

« J’aime tellement ces mecs !! » il a écrit.

Il a également souhaité au duo de tout-petits un joyeux anniversaire sur Tik Tok en leur montrant voler des cerfs-volants ensemble à la plage.

« Faire voler des cerfs-volants est l’une de mes activités préférées avec mes enfants. Je ne peux pas croire que vous êtes déjà deux ! Joyeux anniversaire Zilly et Sion !

La fête d’anniversaire comprenait des food trucks, du pop-corn, de la barbe à papa, un parcours d’obstacles gonflable, une maison gonflable Rescue Heroes, un poney, de nombreux ballons et une paire de gâteaux d’anniversaire sur le thème des dinosaures.

Personne ne sera réservé et occupé pour la fête des pères comme Nick Cannon

Nick et Abby partagent également une fille nommée Beautiful Zeppelin Cannon. En plus de ses enfants avec Abby, il a des jumeaux Moroccan et Monroe avec son ex-femme Mariah Carey, ainsi que des fils Golden Sagon et Rise Messiah et une fille Powerful Queen avec Brittany Bell.

Le Canon quotidien L’hôte a accueilli un fils, Legendary Love, avec Bre Tiesi en juillet et une fille, Onyx Ice, avec LaNisha Cole, en septembre. Lui et Alyssa Scott ont accueilli leur fille Halo Marie Cannon en décembre, deux ans après la mort tragique de leur fils de 5 mois, Zen.

Nous souhaitons à Nick Cannon une bonne fête des pères et un joyeux anniversaire à Zillion et Zion !