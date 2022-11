« Super cartel » qui contrôlait un tiers du commerce européen de la cocaïne démantelé par Europol | Nouvelles du monde

La police de six pays a démantelé un “super cartel” de trafiquants de drogue qui contrôlait environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe, a annoncé l’agence de lutte contre la criminalité de l’Union européenne.

Europol a déclaré que 49 suspects avaient été arrêtés au cours de l’enquête, une série de raids ayant eu lieu à travers l’Europe et les Émirats arabes unis entre le 8 et le 19 novembre.

Les arrestations ont été l’aboutissement d’enquêtes parallèles en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis, a-t-il ajouté.

Il a déclaré que les forces impliquées dans “l’opération Desert Light” visaient à la fois le “centre de commandement et de contrôle et l’infrastructure logistique du trafic de drogue en Europe”.

Plus de 30 tonnes de drogue ont été saisies par les agents.

“L’ampleur de l’importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive et plus de 30 tonnes de drogue ont été saisies par les forces de l’ordre au cours des enquêtes”, a déclaré Europol.

Il a déclaré que les suspects avaient utilisé des communications cryptées pour organiser les expéditions.

Quelque 14 suspects ont été arrêtés aux Pays-Bas en 2021, tandis que 13 ont été arrêtés en Espagne, 10 en Belgique et 6 en France.

Six “cibles de grande valeur” arrêtées

Europol a déclaré que six “cibles de grande valeur” avaient été arrêtées à Dubaï.

L’un des suspects arrêtés à Dubaï aurait importé des milliers de kilos de cocaïne aux Pays-Bas en 2020 et 2021, ont indiqué les autorités néerlandaises.

L’homme de 37 ans, de nationalité néerlandaise et marocaine, est également poursuivi pour blanchiment de grosses sommes d’argent et possession d’armes à feu.

Il a fait l’objet d’une enquête après que la police a piraté le service de messagerie cryptée Sky ECC.

Un ressortissant néerlando-bosniaque de 40 ans a également été arrêté à Dubaï après une enquête basée sur des messages Sky ECC interceptés, a annoncé la police néerlandaise. Il est soupçonné d’importer de la cocaïne et des matières premières pour la production d’amphétamines en Europe.

“Cette répression coordonnée envoie un message fort aux criminels cherchant refuge auprès des forces de l’ordre”, a déclaré Europol.