Le trophée Vince Lombardi reste à Tampa Bay

Tom Brady va réveiller lundi un champion du Super Bowl – encore une fois. En tant que première équipe à disputer le match pour le titre sur site neutre de la NFL dans son stade à domicile, les Buccaneers de Tampa Bay ont battu les Chiefs de Kansas City au Super Bowl 55 dimanche, et Brady a été nommé MVP du match pour une cinquième fois record à son septième Super Bowl. gagner. Ce championnat a-t-il été le plus impressionnant de la carrière de Brady? Les Chiefs, quant à eux, ont eu trop de bévues à surmonter pour être des champions à répétition, et Patrick Mahomes est sorti du mauvais côté du match « The GOAT vs The Kid ».

Vortex polaire attendu dans une grande partie des États-Unis

Le tristement célèbre vortex polaire est en route. Une grande partie du pays connaîtra des températures inférieures à zéro cette semaine, 16 États du Midwest et du nord des plaines devraient supporter des températures inférieures à zéro. Cela couvre 16% du pays – soit 41 millions de personnes. Le souffle d’air glacial est susceptible de pénétrer profondément dans les États du centre-sud et dans tout le tiers oriental de la nation. Attention: l’air froid «sera dangereux pour les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou cardiovasculaires». De plus, AccuWeather surveille une tempête potentielle destinée à répandre une bande de neige accumulée de certaines parties du Midwest à une grande partie du nord-est à partir de lundi soir.

Serena Williams jouera alors que l’Open d’Australie commence

Ce n’est que le mois dernier que l’Open d’Australie 2021 est devenu une certitude à jouer, mais lundi marque le premier jour de ce qui sera une interprétation unique du tournoi de tennis de renommée mondiale. Jusqu’à 30 000 fans seront autorisés à Melbourne Park, qui représente environ 50% de la capacité normale, et ils navigueront dans un «système à trois zones», qui est une mesure de distanciation sociale en place pour diviser les trois arènes principales du site. Le n ° 1 mondial et champion en titre de l’Open d’Australie Novak Djokovic, en quête de sa neuvième victoire à Melbourne, disputera son premier match lundi contre Jeremy Chardy. Serena Williams, qui poursuit sa quête d’un 24e titre du Grand Chelem, est également en action lundi.

Plus de détails à venir sur le plan COVID-19 du président Biden

Les hauts démocrates dévoileront lundi plus de détails sur le plan de secours COVID-19 du président Joe Biden, qui devrait prendre des mesures radicales contre la pauvreté des enfants. Le projet de loi des démocrates augmenterait le crédit pour enfants jusqu’à 3 600 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 3 000 $ pour ceux jusqu’à 17 ans. Il devrait aider environ 20 millions de personnes à faible revenu. La Chambre et le Sénat ont approuvé la semaine dernière la législation nécessaire pour faire passer le paquet de Biden par un processus connu sous le nom de réconciliation, qui ne nécessite que 51 votes au Sénat. Le Sénat est divisé 50-50, le vice-président Kamala Harris votant pour le bris d’égalité.

Quelle publicité du Super Bowl sera couronnée championne dans le compteur publicitaire USA TODAY’S?

Puisque vous allez passer la moitié de la journée de travail lundi à revoir les publicités du Super Bowl, laissez-nous vous dire par où commencer: consultez les résultats de notre Ad Meter pour découvrir quelles publicités ont vraiment été diffusées, puis rejoignez notre discussion en direct sur toutes les annonces à midi HE. L’animateur Ralphie Aversa les présente tous sur nos chaînes Facebook, Twitter et YouTube avec des invités spéciaux Dolly Parton et Don Cheadle. Ad Meter a suivi plus de 1700 publicités du Super Bowl depuis sa création en 1989, permettant aux consommateurs d’évaluer leurs publicités préférées sur une échelle de 1 à 10.