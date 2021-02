Il y avait peut-être eu une fréquentation limitée en raison des restrictions relatives aux coronavirus, mais The Weeknd s’est adapté pour donner un spectacle étincelant à la mi-temps du Super Bowl – tandis que Miley Cyrus était rejointe par des stars chevronnées pour sa performance.

Le stade Raymond James, d’une capacité de 65 890 personnes, en Floride, ne comptait que 25 000 fans – dont 7 500 travailleurs de la santé vaccinés – tandis que le reste du public était constitué de découpes.

Mais Le weekend avait une petite armée de sosies, de feux d’artifice et d’une pleine lune de son côté pour créer un spectacle spectaculaire pour la mi-temps convoitée, qui les années précédentes a été assumée par des stars telles que Katy Perry, Lady Gaga, Justin Timberlake et, enfin année, le duo de Jennifer Lopez et Shakira.

Malgré une foule limitée en raison du COVID-19, la star a fait un grand spectacle



Miley Cyrus a fait appel à des stars dont Billy Idol pour sa performance d’avant-spectacle. Pic: Doug Benc / USA TODAY Sports / Reuters



La star canadienne a interprété des succès tels que Starboy, Can’t Feel My Face, I Feel It Coming et Blinding Lights.

Cyrus a donné une performance pré-Super Bowl, faisant appel à Billy Idol et Joan Jett pour son spectacle TikTok Tailgate.

La jeune femme de 28 ans a interprété White Wedding aux côtés d’Idol et I Hate Myself For Loving You with Jett, ainsi que certains de ses plus grands succès, notamment Party In The USA, We Can’t Stop, Edge Of Midnight et Wrecking Ball.

Après une performance émouvante de Wrecking Ball – qui, selon les fans, a été écrite sur son ex-mari, Liam Hemsworth – Cyrus a déclaré au public: « En chantant cette chanson, Wrecking Ball, sur le fait de se sentir complètement brisé et brisé, je sais que l’un des principaux Les raisons pour lesquelles j’ai tellement manqué la musique live, c’est de vous voir tous ici, en relation avec moi, en relation avec mes paroles.

«La souffrance de chacun est différente, même le seuil de douleur de chacun. J’aime penser que j’ai une tolérance assez élevée. Je porte beaucoup de paillettes et je porte beaucoup d’armure et je porte aussi mon cœur sur ma manche, mais ça se brise beaucoup. «

Amanda Gorman, la poète de 22 ans qui a attiré l’attention du monde entier après avoir joué lors de l’inauguration présidentielle du mois dernier, a également joué avant le début du match.

La match a été remporté par les Buccaneers de Tampa Bay, qui a battu les Chiefs de Kansas City 31 à 9 – donnant au quart-arrière légendaire Tom Brady une septième victoire record au Super Bowl.

C’est l’un des plus grands événements culturels de l’année aux États-Unis et le spectacle de 2021 n’a pas déçu sur le front de la puissance des stars d’Hollywood, avec des bandes-annonces de films à succès et des publicités remplies de célébrités apparaissant pendant les pauses publicitaires.

Matthew McConaughey, Will Ferrell, Awkwafina, Drake et Paul Rudd sont tous apparus dans des publicités, avec un créneau de 30 secondes coûtant environ 5,5 millions de dollars (4 millions de livres sterling), tandis que Brad Pitt a exprimé un teaser pour le jeu.

Mais toutes les célébrités ne se sont pas associées au spectacle.

Mariah Carey a tweeté: « Bonne journée d’appréciation de Colin Kaepernick! »

Kaepernick a été le premier d’une série de stars de la Ligue nationale de football (NFL) à s’agenouiller pendant l’hymne national américain avant les matches, les joueurs disant qu’ils voulaient attirer l’attention sur le racisme et la brutalité policière. Il a dit qu’il était gelé en raison de son activisme.

En 2019, Rihanna a confirmé dans une interview qu’elle avait a refusé l’événement du Super Bowl de cette année pour montrer son soutien.