Super Bowl Movie Trailers 2023 : regardez tous les teasers publiés jusqu’à présent

Êtes-vous pompé pour la nuit du Super Bowl? Non pas à cause de l’action sur le terrain, mais parce que le grand jeu vous offre également un avant-goût du meilleur divertissement sur grand écran.

Parmi les publicités qui attirent l’attention prévu pour se dérouler pendant le Super Bowl 2023, il y aura bientôt un tas de bandes-annonces, de teasers et de spots télévisés pour de nouveaux films et émissions de télévision sur vos écrans. Le jeu se déroule le 12 février, et à l’approche du grand jour, nous mettrons à jour cette histoire avec de nouvelles bandes-annonces et teasers pour des films comme Fast X, The Flash et plus encore.

Cri VI

La série slasher revient avec la star du mercredi Jenna Ortega, et cette fois Ghostface prend Manhattan.

Air

Ben Affleck dirige Matt Damon dans l’histoire réelle de la Nike Air Jordan.

Revenez ici car nous ajoutons plus de bandes-annonces et de teasers.