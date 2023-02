Super Bowl LVII: Donna, la mère de Travis et Jason Kelce, prête à lancer une pièce avant un affrontement historique entre deux frères | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Donna Kelce s’arrête pour donner des biscuits à ses fils Travis et Jason lors de leur interview lors de la soirée d’ouverture du Super Bowl LVII.

Donna Kelce s’arrête pour donner des biscuits à ses fils Travis et Jason lors de leur interview lors de la soirée d’ouverture du Super Bowl LVII.

Travis et Jason Kelce deviendront les premiers frères à s’affronter dans l’histoire du Super Bowl lorsque les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie s’affronteront en Arizona dimanche – et leur mère est ainsi devenue une célébrité mineure.

Lors de la “Soirée d’ouverture” de la semaine du Super Bowl, Donna Kelce a livré des biscuits à ses garçons sur scène pendant qu’ils parlaient aux médias, vêtus d’un maillot moitié Chiefs, moitié Eagles.

Il y a également eu une pétition créée pour que Donna fasse le tirage au sort cérémoniel avant le match de dimanche, qui a déjà recueilli plus de 170 000 signatures et continue d’augmenter.

“‘Voici le truc’, a commencé à dire Donna. Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible pour son fils Nouvelles hauteurs podcast, elle a déclaré: “Il y a tellement de légendes et de gens qui ont leur sang, leur sueur et leurs larmes sur ce terrain … Je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour moi.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Est-ce que je serais une distraction pour vous les gars? C’est ce qui m’inquiéterait.

“Je voudrais [do it] si vous dites tous les deux que je ne serais pas une distraction… et vous vous concentrerez sur les plans de match.”

Travis a ensuite répondu en disant: “Tu es dedans”, avant d’ajouter en plaisantant: “Je vais dire [NFL commissioner] Roger [Goodell].”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le compte à rebours du Super Bowl LVII est lancé en Arizona avant le match de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie. Le compte à rebours du Super Bowl LVII est lancé en Arizona avant le match de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

Les deux frères ont chacun remporté un Super Bowl auparavant, avec Jason’s Eagles triomphant il y a cinq ans, battant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 41-33 au Super Bowl LII, tandis que Travis et les Chiefs ont battu les 49ers de San Francisco 31-20 au Super Bowl LIV – leur première de trois visites au Super Bowl en quatre ans.

“J’aimerais bien que celui-ci lui passe par-dessus la tête”

Interrogé sur le match à Opening Night, Jason a déclaré: “Nous nous soutenons toujours.

“Je veux toujours qu’il fasse bien, mais j’aimerais bien que celui-ci passe par-dessus sa tête et ait au moins quelque chose au-dessus de Trav.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Travis et Jason Kelce, qui s’affronteront dans le Super Bowl LVII, ont discuté sur MNF quand ils ont eu leur dernier « combat au poing » en grandissant. Travis et Jason Kelce, qui s’affronteront dans le Super Bowl LVII, ont discuté sur MNF quand ils ont eu leur dernier « combat au poing » en grandissant.

Travis, quant à lui, a déclaré à propos de ce que c’était que de grandir et de rivaliser avec son frère aîné: “Ce qu’il a fait, c’est qu’il m’a donné une perspective intéressante sur la façon de battre quelqu’un qui est meilleur que vous.

“J’ai en quelque sorte appris les jeux d’esprit à un niveau différent en tant que jeune enfant, donc il m’a aidé à arriver là où j’en suis sans aucun doute.

“Mais il a obtenu la majorité des victoires à coup sûr.”

Regardez le Super Bowl LVII – Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles – en direct sur Sky Sports NFL et Main Event à partir de 22h le dimanche 12 février, avec Ryan Fitzpatrick, Christian Wilkins et Efe Obada parmi les invités rejoignant Neil Reynolds et Hannah Wilkes pour 90 minutes de préparation au grand match.