Les Buccaneers de Tampa Bay ont remporté le Super Bowl LV, battant les Chiefs de Kansas City 31 à 9 en Floride.

La victoire signifie que le quart-arrière légendaire Tom Brady, qui a également été nommé joueur le plus utile du jeu (MVP), repart avec sa septième victoire au Super Bowl – un record pour le sport, après avoir remporté ses six premiers avec les New England Patriots.

Le joueur de 43 ans a réalisé trois touchés avant la mi-temps, scellant pratiquement la victoire contre les champions en titre, l’équipe concluant la victoire au troisième quart avec un quatrième voyage au-dessus de la ligne.

Image:

Tom Brady a remporté son septième Super Bowl – et son premier avec Tampa Bay. Pic: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports via Reuters



Après la victoire, Brady a déclaré: « Je suis tellement fier de tous ces gars ici, de tout ce que nous avons traité toute l’année. Nous avons eu un mois de novembre difficile mais BA (Bruce Arians, entraîneur-chef) avait toute confiance en nous. , l’équipe avait beaucoup de confiance et nous nous sommes réunis au bon moment.

« Je pense que nous savions que cela allait arriver, n’est-ce pas? Nous avons fini par jouer notre meilleur match de l’année. »

C’est la deuxième fois que Tampa Bay soulève le trophée Vince Lombardi, après avoir remporté l’épreuve en 2003 à San Diego.

Le talisman des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, n’a pas réussi à avoir un impact dans un match qu’il devait dominer pour les champions 2020, après une saison qui l’a vu devenir l’un des plus jeunes quarts de l’histoire du Super Bowl.

L’énorme événement, qui a eu lieu au stade Raymond James de Tampa, s’est déroulé devant une foule réduite et des milliers de découpes en carton au milieu de l’épidémie de COVID-19 en Floride.

Dans toute la NFL, plus d’un million de tests de coronavirus ont été effectués au cours de la saison dans le but de maintenir le sport malgré la pandémie.

Une grande partie de la saison s’est déroulée à huis clos, avec quelques matchs plus tard permettant un nombre limité de fans dans les gradins.

Et bien que le jeu soit au centre des débats du Super Bowl, le spectacle de la mi-temps et les publicités sont également sous les projecteurs.

Image:

The Weeknd était l’interprète de la mi-temps de cette année. Pic: Presse associée



Le chanteur canadien The Weeknd a eu l’honneur de se produire au spectacle de la mi-temps, faisant exploser ses succès tels que Can’t Feel My Face et Starboy soutenus par des violonistes et des danseurs.

Son apparence a atteint son paroxysme sur le terrain, où il a été rejoint par une armée de danseurs masqués pour interpréter son méga-hit Blinding Lights.

Pendant ce temps, un certain nombre de grandes marques ont dépensé 5,5 millions de dollars (3,9 millions de livres sterling) pour des spots publicitaires de 30 secondes pendant le match.

Image:

Mike Myers et Dana Carvey ont fait une apparition surprise en tant que leurs personnages du film culte Wayne’s World. Pic: Uber Eats via Associated Press



Mike Myers et Dana Carvey ont repris leurs rôles de Wayne’s World aux côtés de Cardi B pour Uber Eats, tandis que le rappeur Drake aux côtés de l’acteur Paul Rudd est apparu dans une publicité pour State Farm Insurance.

Avant l’événement, la chanteuse HER a interprété America The Beautiful, tandis que la star de la country Eric Church a été rejointe par Jazmine Sullivan pour l’hymne national.

Image:

ELLE a joué America The Beautiful avant le match. Pic: Presse associée



Amanda Gorman, la poète de 22 ans qui est devenue une célébrité mondiale après avoir comparu à l’inauguration de Joe Biden, a également joué avant le match.

Habituellement, les membres de l’équipe gagnante criaient « Je vais à Disney World » devant la caméra avant de se rendre à Orlando le lendemain pour participer à un défilé du Super Bowl au Magic Kingdom – mais COVID-19 a mis un arrêtez-vous cette année, avec Disney se prononçant contre l’événement annuel afin de ne pas attirer les foules dans le parc.