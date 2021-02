L’année 2015 a été une grande pour The Weeknd – non seulement sa carrière a décollé, mais il s’est également engagé dans une relation de haut niveau avec le mannequin du moment, Bella Hadid.

Depuis lors, le couple A-list a gardé les fans accro à leurs pitreries. Mais il y a eu un drame élevé lorsque, pendant une période ponctuelle, The Weeknd a rencontré l’amie de Bella, Selena Gomez.

La relation de la chanteuse Can’t Feel My Face avec Bella a d’abord bien démarré. Ils se sont rencontrés après qu’il lui ait demandé de poser pour la couverture de son album, Beauty Behind the Madness.

Elle a dit non mais a accepté de le rencontrer de toute façon – et l’attraction a été instantanée.







(Image: Splash)



« C’est juste tombé sur mes genoux », a déclaré The Weeknd – de son vrai nom Abel Tesfaye – à Rolling Stone de leur relation, admettant qu’après des années à jouer sur le terrain, il était enfin prêt pour quelque chose de sérieux.

L’interprète à la mi-temps du Super Bowl a poursuivi: «Mais si j’avais rencontré quelqu’un il y a deux ans, je l’aurais probablement f ** ked. Mais je suis plus – comment le dire? – pensée claire maintenant.

Quand Bella a eu 19 ans en octobre, le Canadien passionné lui a acheté un Yorkie nommé Hendrix et a plaisanté: «Je vais probablement finir par m’en occuper.

Ils ont fait leurs débuts sur le tapis rouge aux Grammys en 2016 et il s’est avéré être un grand succès auprès de sa célèbre famille, y compris la sœur mannequin Gigi Hadid, la maman star de Real Housewives of Beverly Hills, Yolanda Hadid et son beau-père David Foster.







(Image: WireImage)



« C’est un bon garçon. Je l’aime beaucoup », a déclaré ce dernier à TMZ.com. « Il est très responsable, il est dédié à son métier, il travaille dur. »

Puis, en novembre 2016, on a affirmé qu’ils avaient décidé de faire une pause, une source racontant à E! News: « Ils sont toujours dans la vie l’un de l’autre, mais pas au même titre exclusif. »

Mais tout espoir de réconciliation a été tourné quand il a été aperçu en train d’embrasser Selena Gomez – qui, comme Bella, faisait partie de l’équipe de Taylor Swift – à Santa Monica, Los Angeles, peu de temps après.







(Image: Splash News)



Bella a rapidement abandonné Selena sur Instagram et trois jours plus tard, a téléchargé une photo d’une femme qui aurait elle-même retourné l’oiseau.

Selon la source, alors que la scission n’avait pas été «dramatique», Bella était néanmoins «blessée et p ** sed d’avoir évolué si rapidement avec Selena».

En mars 2017, elle a rompu le silence sur son ex-petit ami, disant à Teen Vogue qu’elle avait travaillé dur pour ne pas laisser sa nouvelle relation l’emporter sur elle.

« Je le respecterai toujours, et je l’aimerai toujours. Parfois, vous voulez être triste à ce sujet ou le gérer différemment, mais à la fin de la journée, vous ne voulez jamais brûler un pont que vous avez combattu. difficile à construire », a-t-elle expliqué.







(Image: Splash News)



Mais en octobre de cette année-là, tout était fini, Selena revenant avec son chéri d’enfance Justin Bieber – qui épousa plus tard Hailey Baldwin quelques mois seulement après leur propre séparation.

Pour la part de Selena, elle a insisté sur le fait que la séparation avec The Weeknd n’était rien d’autre qu’à l’amiable.

«Ce dont je suis vraiment fière, c’est qu’il existe une telle amitié», a-t-elle déclaré au magazine Billboard.

«Je n’ai vraiment jamais rien vécu de tel de ma vie. Nous l’avons terminé en tant que meilleurs amis, et il s’agissait vraiment d’encourager et de prendre soin de vous [for each other], et c’était assez remarquable pour moi.

Quelques semaines plus tard, il a été aperçu en train de quitter l’appartement de Bella à New York, provoquant des rumeurs de retrouvailles qu’ils ont confirmées en s’embrassant les visages à Cannes l’été suivant.

Cependant, malgré les discussions sur un engagement, ils se sont encore séparés en 2019, des initiés affirmant: « Ils sont à des endroits différents en ce moment, physiquement et mentalement. »

Bella a été vue en train de quitter une boîte de nuit dès l’arrivée de son ex, alimentant les spéculations selon lesquelles la scission n’avait pas été amicale.

Et l’année dernière, il a sorti un morceau intitulé Save Your Tears, qui serait à propos de ses regrets pour son traitement supposé de Bella et Selena.

Avec des paroles comme: Tu aurais pu me demander pourquoi je t’ai brisé le cœur / Tu aurais pu me dire que tu t’es effondré / Mais tu es passé devant moi comme si je n’étais pas là / Et j’ai juste fait comme si tu t’en fichais. » les fans sont convaincus qu’il s’agit de cet incident maladroit à la discothèque.