Super Bowl 58 : les 49ers de San Francisco ripostent pour organiser un match revanche des Chiefs de Kansas City

Couverture de la BBC : Écoutez les commentaires sur Radio 5 Live et suivez les textes en direct sur le site Web et l’application BBC Sport.

Après avoir remporté le Super Bowl 57 l’année dernière, les Chiefs ont désormais la chance de consolider leur dynastie en remportant un troisième titre dans la NFL en cinq ans et en devenant les premiers champions consécutifs depuis les New England Patriots lors des saisons 2003 et 2004.