Jazmine Sullivan et Eric Church ont démarré le Super Bowl 55 de dimanche.

Le duo improbable a interprété « The Star-Spangled Banner » en haut du match, qui oppose les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers de Tampa Bay. Vêtu d’une veste violette et jouant de la guitare, Church a commencé l’hymne solo, chantant tranquillement avec son twang soul. La chanson a vraiment pris son envol lorsque Sullivan, superbe dans une coiffe ornée de bijoux et un tailleur-pantalon de couleur crème, s’est jointe à elle, s’harmonisant sans effort avec Church et montrant sa magnifique gamme vocale.

Les deux artistes n’avaient jamais collaboré avant le match de dimanche, qui s’est tenu au Raymond Jones Stadium de Tampa, en Floride, avec une foule réduite de 25000 fans en raison des restrictions COVID-19. Sullivan a déclaré à Entertainment Tonight fin janvier qu’elle n’avait jamais rencontré Church, mais qu’elle était ravie de mélanger leurs sons R&B et country respectifs.

« Nous venons définitivement de deux totalement différents, euh, tout », a déclaré Sullivan. « Mais je suis excité. Je pense que ce sera cool de mélanger les différents sons de la musique et de montrer juste un peu d’unité. J’espère juste que cela apporte de l’unité et que cela montre que vous pouvez être de deux parties différentes de la vie et vous réunir pour une bonne cause commune. »

La performance était meilleure que l’interprétation lyrique flubbing de Christina Aguilera en 2011, bien qu’elle n’ait pas atteint les hauteurs vocales puissantes des stars de la pop Lady Gaga (2016) et Demi Lovato (2020) lors des récents matchs de bowling. Et, bien sûr, rien ne peut jamais battre l’étonnante « Star-Spangled Banner » de Whitney Houston il y a 30 ans au Super Bowl de 1991, une version si emblématique qu’elle est devenue un single à succès en soi, culminant au n ° 6 du Billboard Hot 100 graphique.

Le dernier Super Bowl à présenter un duo d’hymnes remonte à 2006, mais il est mémorable pour toutes les mauvaises raisons. La légendaire Aretha Franklin était incompatible avec le plus modéré Aaron Neville, pour une performance léthargique que même la puissante voix de Franklin ne pouvait sauver.

Sullivan est un chanteur nominé à 12 reprises aux Grammy Awards qui a atteint le Top 5 du palmarès R & B / hip-hop de Billboard en 2008, avec les singles « Need U Bad » et « Bust Your Windows ». Le joueur de 33 ans est récemment revenu après une pause de six ans entre les albums avec « Heaux Tales » du mois dernier, mettant en vedette des collaborations avec HER et Anderson .Paak.

Chuch, quant à lui, se prépare à sortir ce printemps un projet de triple album intitulé « Heart & Soul ». La nouvelle musique, écrite avant les arrêts COVID, sortira à partir du 16 avril avec le premier album « Heart ». Le joueur de 43 ans a sorti deux nouvelles chansons, « Lynyrd Skynyrd Jones » et « Lone Wolf », vendredi.

