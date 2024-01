Super Bowl 2024 : Reba McEntire interprétera l’hymne national

En prévision du très attendu Super Bowl LVIIIla NFL a dévoilé la programmation de stars pour le divertissement d’avant-match.

Le multi-talentueux Reba McEntire donnera le coup d’envoi des débats en interprétant de manière émouvante l’hymne national. Connue pour sa voix puissante et sa présence scénique captivante, McEntire est prête à apporter une touche d’élégance aux festivités d’avant-match.

Après la performance de McEntire, la scène sera honorée par nul autre que Post Malonequi assumera le devoir patriotique de chanter « America the Beautiful ».

Ajoutant une autre couche de génie musical, chanteuse et actrice Journée de l’Andra occupera le devant de la scène et chantera « Lift Every Voice and Sing ».

Dans un clin d’œil à l’inclusivité, les divertissements d’avant-match et le spectacle de mi-temps du Super Bowl Apple Music présenteront des performances en langue des signes américaine. Représentant l’Association nationale des sourds (NAD), l’acteur Daniel Durant, célèbre pour son rôle dans le film primé aux Oscars CODAlivrera une interprétation ASL de l’hymne national.

Jason Kempin/Getty Images

L’actrice, mannequin et danseuse Anjel Pinero signera “America the Beautiful”, ajoutant un spectacle visuel au spectacle.

Shaheem Sanchez, un acteur et chorégraphe talentueux, signera « Lift Every Voice and Sing » et fera ses débuts dans l’interprétation ASL du Apple Music Super Bowl Halftime Show.

La NFL a officiellement annoncé que Gwen Stefani serait la vedette du Super Bowl TikTok Tailgate, l’extravagance très attendue d’avant-match menant au grand match.

Le véritable buzz se concentre autour du spectacle de la mi-temps, avec nul autre que le talentueux Usher. L’anticipation grandit depuis le premier teasersorti en collaboration avec Apple Music, a promis une performance “30 ans de préparation”.

La bande-annonce de l’Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, dévoilée la semaine dernière, a donné aux fans un aperçu de ce qui allait arriver. S’ouvrant sur une performance émouvante d’une chorale gospel récitant les lignes emblématiques “Peace up / A-town down”, le teaser présentait un spectacle spectaculaire mettant en vedette des fans de tous âges, des fanfares, des troupes de danse et des apparitions de célébrités.

Des personnalités notables telles que LeBron James, J Balvin et Jungkook de BTS figuraient parmi celles présentées, promettant une célébration diversifiée et dynamique de l’héritage musical d’Usher. La performance devrait inclure certains des plus grands succès d’Usher, dont le single emblématique de 2004 “Yeah!” de son album “Confessions”.

Quand ET s’est entretenu avec le chanteur de 45 ans dans la foulée de son annonce en tant que tête d’affiche du Super Bowl, il a expliqué ce que les fans peuvent attendre de cette performance de haut niveau.

“C’est une célébration de mon héritage. C’est une célébration de ma musique. C’est une célébration de ma passion”, a expliqué Usher. “Il y a 30 ans, ce voyage a commencé, et maintenant il m’a amené à ce stade de ma vie, au Super Bowl. Beaucoup de chansons, beaucoup de moments, beaucoup de danse, beaucoup d’énergie.”

“La partie la plus difficile de la préparation du Super Bowl a été de choisir la set list”, a-t-il expliqué. “Vous disposez de 13 minutes pour parcourir tout un héritage musical”, a-t-il noté, avant de partager ce qu’il ressentait avant le spectacle.

“Le fait d’avoir mes amis et de nouvelles personnes avec qui célébrer est en fin de compte ce qui me motive et renforce mon anticipation et mon enthousiasme”, a-t-il déclaré. “Je ne le prends pas pour acquis. Ma mère a parlé de ce moment il y a de nombreuses années et on pensait que peut-être cela n’arriverait pas. C’était juste une question de temps et de s’assurer que le moment était le bon.”

Usher a noté qu’il répondait “absolument” aux appels téléphoniques d’anciens collaborateurs concernant une éventuelle apparition au Super Bowl, quelque chose auquel il “avait beaucoup réfléchi”.

“C’est un moment magique”, a-t-il déclaré à propos du spectacle, se moquant des éventuels invités spéciaux en disant: “Qui sait?”

Le Super Bowl LVIII aura lieu le dimanche 11 février au Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. L’émission sera diffusée en direct sur CBS, Nickelodeon et Univision, ainsi que sur Paramount+, NFL+ et Vix.

CONTENU CONNEXE :