Super Bowl 2024 : 10 raisons pour lesquelles les 49ers se dirigent vers Las Vegas après avoir battu les Lions au championnat NFC

Pendant 30 minutes dimanche, il semblait que les Lions de Détroit pourraient atteindre leur tout premier super Bowl. Mais ensuite, les 49ers de San Francisco sont revenus en force pour voler le championnat NFC, assurant ainsi un match revanche pour le titre avec les tant vantés Chiefs de Kansas City.

Ce n’était pas nécessairement un joli parcours en séries éliminatoires pour la tête de série n°1 de la NFC, car les 49ers ont à peine survécu aux Packers de Green Bay avant de prendre du retard 24-7 contre Detroit. Alors, comment, exactement, ont-ils fait un bond jusqu’au super Bowl, garantissant leur deuxième participation à un Trophée Lombardi au cours de la dernière demi-décennie ? Voici 10 raisons :

1. Kyle Shanahan a une formation d’étoiles

Le directeur général John Lynch peut être remercié pour avoir constitué une équipe aussi solide, mais c’est l’association spéciale de tant de talent avec les projets de Shanahan – en particulier une attaque conçue pour générer de l’espace et transmettre le ballon à un ensemble de meneurs de jeu polyvalents – qui fait vraiment les 49ers cliquent, semaine après semaine.

2. Brock Purdy est le meilleur QB de Shanahan

Et ce n’est pas particulièrement proche. Jimmy Garoppolo s’est qualifié pour le Super Bowl en tant qu’ancienne figure de proue de Shanahan, mais à 24 ans, après une saison et demie en tant que titulaire, Purdy s’est déjà révélé beaucoup plus dynamique, non seulement en tant que prolongateur de jeu mais aussi en tant que lanceur vers le bas du terrain. Il a eu des moments irréguliers, mais dans l’ensemble, l’équilibre et le raffinement de cet enfant sont difficiles à ignorer.

Si Purdy a été le MVP de cérémonie en tant que meneur de l’attaque de Shanahan, McCaffrey a été le moteur, refusant de descendre à la fois en tant que coureur et receveur. Il est une véritable soupape de sécurité et un créateur d’élan incontesté dans une position par ailleurs dévalorisée, et si quelqu’un est sur le point de remporter les honneurs de MVP du Super Bowl dans cette équipe, c’est bien lui.

4. La défense se mobilise et épuise les équipes

Détroit a inscrit 31 points dimanche, ce n’est donc pas comme si les 49ers étaient invincibles. Mais ils se sont installés au cours du match pour le titre NFC et ont été remarquablement physiques toute l’année, un peu comme les Chiefs et les Ravens qui se sont affrontés dans l’autre championnat de conférence. Avec autant de dirigeants vétérans, dont Fred Warner, ils sont construits pour survivre à leurs adversaires.

5. Ils sont déjà montés sur la grande scène

La liste a quelque peu changé depuis que les 49ers ont participé au Super Bowl, mais cette équipe n’est absolument pas étrangère aux compétitions à enjeux élevés, disputant également quatre des cinq derniers matchs pour le titre NFC. Les Chiefs feront la majorité des gros titres car l’équipe qui a été là l’a fait, mais le régime Lynch-Shanahan et l’infrastructure des joueurs sont dans le mélange depuis un certain temps.

6. Leur meilleur duo WR est encore sous-estimé

Purdy et McCaffrey étaient les favoris MVP de cette année, mais Deebo Samuel et Brandon Aiyuk sont tous deux restés des armes de grade A, le premier servant de boule de démolition humaine explosive et le second jouant le rôle d’un exutoire acrobatique en aval. Les deux cibles ont été fiables contre les Lions, poursuivant une tendance d’impact tout au long de la saison.

7. Chaque niveau du « D » a un facteur de différence

Devant, dans les tranchées, ce pourrait être Nick Bosa ou Javon Hargrave. Au milieu, ce pourrait être Warner ou Dre Greenlaw. Au fond, c’est probablement Charvarius Ward. Peu importe où vous regardez la défense de San Francisco, vous allez forcément avoir des ennuis. Appelez cela une extension de la constitution d’une liste d’étoiles, mais c’est l’une des principales raisons de leur succès en tant que vainqueur du contrôle du ballon.

8. Ils peuvent gagner n’importe quel type de jeu

En parlant de contrôle du ballon, les 49ers sont les mieux placés pour prendre puis conserver une avance précoce, considérant leurs atouts comme une attaque précipitée. Mais ils ont maintenant montré lors de matchs éliminatoires consécutifs qu’ils peuvent également se sortir d’un trou et remporter une fusillade, devançant à la fois les Packers et les Lions malgré les difficultés initiales dans les airs.

9. Leur personnel est adaptable

Contrairement aux Lions, qui se sont creusés dimanche dans un trou plus profond en deuxième mi-temps en donnant la priorité à leur agressivité caractéristique plutôt qu’à l’intelligence situationnelle, les 49ers ont pivoté à la mi-temps du match de dimanche pour reprendre le contrôle au moment le plus important. Il s’agit d’une deuxième semaine consécutive de résilience de la part des joueurs et des animateurs du côté de San Francisco.

10. Le terrain des séries éliminatoires de la NFC était plutôt particulier

Il ne s’agit pas d’ignorer le parcours des 49ers, mais le tableau des séries éliminatoires de la conférence était certainement inattendu : des poids lourds autrefois perçus comme les Cowboys et les Eagles se sont effondrés tôt, laissant des prétendants marginaux comme les Buccaneers, les Packers et les Rams avancer et, d’une certaine manière, faciliter la voie à San Francisco pour accéder au grand gibier.