Super Bowl 2023: cotes de couleur Gatorade, histoire, choix

Quatre bleus ! Orange cinq ! Jaune trois ! Effacer quatre d’affilée !

Non, ce n’est pas un quarterback qui aboie des signaux sonores.

C’est le nombre de fois que la couleur de Gatorade a été aspergée sur l’entraîneur vainqueur du Super Bowl.

EN RAPPORT: Cinq façons uniques de parier sur Chiefs-Eagles

Et, bien sûr, vous pouvez faire cela et d’autres paris sur les accessoires à Pari FOX pour le Super Bowl LVII entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

Voici un aperçu de l’histoire et des cotes de paris pour le bain Gatorade, et le choix d’un expert.

SUPER BOL LVII

Chiefs de Kansas City contre Eagles de Philadelphie (18h30 dimanche en Arizona, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : Aigles -1.5 (Les Eagles sont favorisés pour gagner par plus de 1,5 point, sinon les Chiefs couvrent)

Ligne d’argent : Eagles -133 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 17,52 $ au total) ; Chiefs +110 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 21 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 50,5 points marqués par les deux équipes combinées

Chefs de Kansas City KC +1,5

+100

o50.5

Aigles de Philadelphie ISP -1.5

-139

u50.5



Voici les cotes sur la douche Gatorade (via FOX Bet):

Vert jaunâtre: +375 (pariez 10 $ pour gagner 47,50 $ au total)

Orange: +425 (pariez 10 $ pour gagner 52,50 $ au total)

Bleu: +425 (pariez 10 $ pour gagner 52,50 $ au total)

Rouge/rose : +475 (pariez 10 $ pour gagner 57,50 $ au total)

Eau claire: +550 (pariez 10 $ pour gagner 65 $ au total)

Violet: +800 (pariez 10 $ pour gagner 90 $ au total)

Aucun: +1200 (pariez 10 $ pour gagner 130 $ au total)

Voici un retour sur la victoire arrosée lors des précédents Super Bowls:

Super Bowl LVI, 2022 : Bleu (Béliers 23, Bengals 20)

Super Bowl LV, 2021 : Bleu (Buccaneers 31, Chiefs 9)

Super Bowl LIV, 2020 : Orange (chefs 31, 49ers 20)

Super Bowl LIII, 2019 : Bleu (Patriotes 13, Béliers 3)

Super Bowl LII, 2018 : Jaune (Eagles 41, Patriotes 33)

Super Bowl LI, 2017 : Aucun (Patriotes 34, Falcons 28)

Super Bowl 50, 2016 : Orange (Broncos 24, Panthers 10)

Super Bowl XLIX, 2015 : Bleu (Pariots 28, Seahawks 24)

Super Bowl XLVIII, 2014 : Orange (Seahawks 43, Broncos 8)

Super Bowl XLVII, 2013 : Aucun (Corbeaux 34, 49ers 31)

Super Bowl XLVI, 2012 : Violet (Géants 21, Patriotes 17)

Super Bowl XLV, 2011 : Orange (Packers 31, Steelers 25)

Super Bowl XXXIX, 2010 : Orange (Saints 31, Colts 17)

Super Bowl XLIII, 2009 : Jaune (Steelers 27, Cardinaux 23)

Super Bowl XLII, 2008 : Effacer (Géants 17, Patriotes 14)

Super Bowl XLI, 2007 : Effacer (Colts 29, Bears 17)

Super Bowl XL, 2006 : Clair (Steelers 21, Seahawks 10)

Super Bowl XXXIX, 2005 : Effacer (Patriotes 24, Aigles 21)

Super Bowl XXXVIII, 2004 : Aucun (Patriotes 32, Panthères 29)

Super Bowl XXXVII, 2003 : Violet (Buccaneers 48, Raiders 21)

Super Bowl XXXVI, 2002 : Aucun (Patriotes 20, Béliers 17)

Super Bowl XXXV, 2001 : Jaune (Corbeaux 34, Géants 7)

FOX Bet Sports Trader AndiRose Buccola n’a pas pu s’empêcher de lier la couleur de l’équipe des Eagles favoris à une couleur Gatorade populaire.

“Avec les deux dernières années où le bleu est devenu la référence de Gatorade, je pense que cela se résume à trois options – orange, jaune / vert et bleu”, a déclaré Buccola. “Je ne peux pas imaginer l’idée de trois années consécutives de bleu. Le jaune / vert sera la couleur de cette année et si vous voulez mon opinion personnelle, elle sera versée à l’entraîneur des Eagles, Nick Siriani.”

PRENDRE: Jaune/vert (+375 sur FOX Bet, misez 10 $ pour gagner 47,50 $ au total)

Êtes-vous prêt à miser votre argent sur le bain Gatorade ? Rendez-vous sur FOX Bet pour participer à l’action maintenant !

Les meilleures histoires de FOX Sports :

   

Jouez à FOX Super 6 chaque semaine pour courir la chance de gagner des milliers de dollars chaque semaine. Téléchargez simplement l’application Super 6 et faites votre choix dès aujourd’hui !