Super Bowl 2023 : ce que Rihanna peut nous apprendre sur la parentalité et le travail

La spéculation a commencé lors de la mi-temps du Super Bowl de dimanche, lorsque Rihanna s’est présentée dans une combinaison Loewe rouge flamboyante zippée pour révéler un ventre légèrement arrondi. Les recherches pour “Rihanna enceinte” ont augmenté alors que les téléspectateurs essayaient de comprendre ce que la pop star pouvait faire en montrant un ventre qui n’était pas plat.

Une fois que le représentant de la chanteuse a confirmé qu’elle attendait en fait son deuxième enfant, les spéculations sont passées de son corps à son temps – à savoir combien elle enlèverait et quand, après une interruption de sept ans, elle serait livrer son prochain album.

L’anticipation était grande parce que l’ensemble de 12 chansons était la première performance live de Rihanna depuis 2018, et beaucoup de gens pensaient qu’elle annoncerait un nouvel album ou une tournée.

L’immédiateté de savoir à quel point le travail de Rihanna en souffrirait, et combien de temps ses clients (fans) allaient devoir attendre les livrables (nouvelle musique et nouvelle tournée), fait écho à ce que d’innombrables femmes enceintes ordinaires vivent au quotidien. La culture du travail américaine et notre manque de filet de sécurité sociale obligent les femmes enceintes et les parents à se débrouiller en prouvant que leurs enfants n’affecteront pas leur vie professionnelle – pour se faire virer ou rétrograder de toute façon. Le refus de Rihanna, du moins jusqu’à présent, de répondre à toutes les questions est rafraîchissant : elle bouleverse les attentes sociales concernant la grossesse, la maternité et le travail. En appréciant à la fois la famille et le travail selon ses propres conditions et son propre emploi du temps, Rihanna vient de nous montrer qu’une autre voie est possible, même si elle n’est pas encore accessible aux gens ordinaires.

Les États-Unis restent l’un des seuls pays riches au monde sans congé parental rémunéré. Si un emploi offre un congé, les femmes enceintes sont souvent découragées de le prendre. Ou, surtout s’ils occupent des emplois peu rémunérés, leurs patrons pourraient simplement les licencier dès qu’ils annoncent qu’ils attendent un enfant.

Pendant ce temps, les mères sont confrontées à la discrimination dans les promotions et l’embauche, un phénomène si répandu et enraciné qu’il porte un nom : la « peine de maternité ». Dans le Penchez-vous époque des années 2010 et années 2010, les femmes ont été encouragées à contourner cette discrimination en montrant qu’elles n’avaient pas besoin de temps pour s’occuper de leur famille. Les maximes de Sheryl Sandberg, telles que “ne partez pas avant de partir”, ont envoyé le message que les femmes pouvaient surmonter la stigmatisation de la maternité avec leur propre dynamisme et ambition. Marissa Meyer a fait la une des journaux en 2012 lorsqu’elle a annoncé qu’elle ne prendrait que deux semaines de congé de son nouveau travail de PDG de Yahoo pour avoir son premier enfant (elle a également pris moins d’un mois lorsqu’elle a eu des jumeaux en 2015). En 2018, une négociante en matières premières a déclaré au Times qu’elle avait “organisé sa vie pour qu’avoir des enfants n’interfère pas avec sa carrière”, notamment en obtenant une garderie à partir de 7 heures du matin “afin qu’elle ne soit jamais en retard”.

Même pour les cols blancs occupant des emplois bien rémunérés, cela n’a pas particulièrement bien fonctionné. Le même négociant en matières premières a déclaré qu’elle avait toujours été ignorée pour les promotions et qu’on lui avait dit que cela était dû au moment de son congé de maternité. De plus, c’était épuisant.

La pandémie a remis en question l’obsession américaine pour le travail et la productivité, et a conduit à de nouveaux appels pour des services de garde d’enfants et des congés parentaux abordables. Des écrivains comme Angela Garbes et Jessica Grose ont documenté la façon dont les parents américains ont du mal à s’occuper de leurs enfants tout en conservant un emploi, et ont tenté de tracer une voie à suivre plus communautaire et moins autoritaire pour les filles. On reconnaît plus que jamais que les parents, en particulier les mères, ne vont pas bien. Bien qu’il n’y ait toujours pas de congé parental payé en Amérique et qu’il y ait toujours de la discrimination liée à la grossesse, les féministes et autres militants ont également poussé ces dernières années les employeurs à tenir compte du fait que s’occuper des enfants prend du temps et de l’énergie, et qu’attendre des parents à travailler comme s’ils n’avaient pas de famille – s’attendre à ce que quelqu’un, en réalité, travaille comme s’il n’avait pas de vie – est insoutenable.

Cependant, nous n’avons pas encore vu les changements politiques majeurs qui aideraient les parents à prendre du temps avec leurs enfants sans crainte de représailles ou de dénuement. L’ère de la «démission silencieuse» s’est enchaînée de manière transparente vers une autre ère de licenciements, rappelant aux Américains moyens que même si la culture de l’agitation n’est plus cool, l’agitation est encore souvent nécessaire.

Entrez Rihanna. La chanteuse et femme d’affaires à plusieurs traits d’union réinitialise le ton culturel autour de la grossesse depuis janvier 2022, lorsqu’elle et son partenaire, le rappeur A $ AP Rocky, ont annoncé sa première grossesse avec une série d’images du photographe Miles Diggs du couple marchant dans une rue de Harlem . Rihanna portait un manteau rose vif déboutonné sur son ventre, qui était orné de bijoux. Le look définissait son style de grossesse, centré sur des tenues accrocheuses visant à révéler plutôt qu’à dissimuler son corps.

“Elle n’a pas porté de robes de tente”, a écrit la critique de mode du Times, Vanessa Friedman. “Elle n’a pas porté de jeans de maternité. En fait, elle a à peine porté beaucoup de vêtements.

D’autres célébrités, d’Eva Mendes à Adele, ont caché leurs grossesses, que ce soit par désir d’intimité, par peur de ne pas être commercialisables si elles sont considérées comme des mères, par des attitudes résiduelles selon lesquelles la grossesse est grossière ou honteuse, ou tout ce qui précède. Rihanna a choisi non seulement de célébrer sa future maternité ; elle a également évité le diktat informel selon lequel la mode de la grossesse devrait être terne, florale et désexuée, et a plutôt opté pour des vêtements excitants, révolutionnaires et cool. Elle avait l’air de s’amuser, quelque chose que les mamans et les futures mamans en Amérique ne sont pas vraiment censées faire.

La chanteuse a maintenu cette énergie dimanche soir avec une performance à la fois époustouflante (elle était, après tout, suspendue sur une plate-forme jusqu’à 60 pieds au-dessus du stade) et décontractée, avec des mouvements de danse minimalistes et une pause pour la poudrer nez. Comme l’a dit Alex Abad-Santos de Vox, “Elle rend la célébrité si facile et nous a laissé, comme toujours, en vouloir un peu plus.” Son calme apparent était particulièrement impressionnant étant donné qu’il n’est pas facile du tout d’équilibrer les exigences concurrentes de la maternité et de la célébrité mondiale – avec une base de fans exigeant un nouvel album.

On ne sait pas quand ou si les fans obtiendront ce qu’ils veulent. Rihanna n’a pas annoncé de nouvel album dimanche – pour être honnête, elle n’a même pas annoncé sa grossesse, laissant cela à son porte-parole. Elle n’a pas non plus obligé les fans en transformant son premier enfant en contenu; nous n’avons vu qu’une seule vidéo de lui, et elle n’a pas dévoilé son nom.

En effet, ce que Rihanna a clairement indiqué dimanche, c’est qu’elle fera le travail de la célébrité et de la maternité, selon ses propres conditions.

Bien sûr, c’est facile de travailler selon ses propres conditions quand on est milliardaire. Les travailleurs américains ordinaires n’ont pas le luxe de dire aux employeurs qu’ils reviendront du congé parental quand ils en auront envie (ou même de partir en congé parental du tout).

Pourtant, les stars de la pop contribuent à façonner nos attentes culturelles, y compris celles concernant la parentalité, et Rihanna offre un antidote bienvenu à l’école des patronnes qui se bouscule dans nos vies reproductives pour prouver à nos employeurs que nous pouvons être tout aussi productifs que les non-parents – lorsque ces attentes de productivité étaient toujours irréalistes pour tout le monde.

La fierté évidente de Rihanna dans son propre chemin pourrait aider à normaliser le fait de prendre le temps d’être avec votre famille, de vous amuser, d’être sexy et de vous détendre, même si vous avez aussi un enfant. L’image dominante de la maternité en Amérique est celle d’un travail sans joie au cours duquel vous vous sacrifiez pour votre patron et vos enfants, et si un spectacle de mi-temps du Super Bowl peut combattre cela, ne serait-ce qu’un peu, c’est bon pour tout le monde.