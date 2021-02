THE Weeknd et une armée de danseurs bandés « effrayants » sont montés sur scène pour un spectacle électrique à la mi-temps lors du Super Bowl 2021.

Le chanteur de Blinding Lights s’est produit sur le terrain du stade Raymond James à Tampa Bay, Floride et les fans stupéfaits avec une chorale massive qui a chanté avec un mélange de ses plus grands succès.

🏈 Suivez notre Blog en direct du Super Bowl pour les dernières nouvelles et mises à jour

The Weeknd a porté un blazer rouge scintillant sur une chemise en satin noir avec des gants en cuir assortis, des pantalons et des chaussures à bout d’aile.

Il était soutenu par un chœur massif sur scène qui était assis sur un plateau construit pour ressembler à un paysage urbain.

Interprétant un medley de ses plus grands succès, le chanteur a commencé avec sa chanson, Starboy.

Le début de son grand spectacle s’est déroulé sur une scène noire sombre entourée de grands néons – sur le thème de son dernier album.

Il est passé à son single n ° 1, Can’t Feel My Face, puis est entré dans un labyrinthe d’or vertigineux sous les gradins du stade.

La pop star a ensuite été rejointe par des centaines de danseurs remplaçants portant des tenues rouges et noires assorties avec leurs visages couverts de bandages blancs.

Entrant dans son smash 2020, Blinding Lights, les danseurs masqués sont descendus avec The Weeknd sur le terrain pour un numéro chorégraphié.

Le Weeknd se tenait au centre du terrain sur le logo de la NFL quand une série de feux d’artifice a été lancée derrière lui.

Diverses projections et lasers ont également rempli le stade de couleurs pendant le spectacle de la mi-temps.

Le mois dernier, CBS a annoncé Le weekend – né Abel Tesfaye – serait ajouté à la liste des musiciens emblématiques se produisant au super Bowl.

La grande nouvelle est venue quelques jours après Le weekend a furieusement appelé les Grammys pour avoir été complètement exclus de toute nomination pour son album acclamé en 2020, After Hours.

Cependant, le revers l’a maintenant ralenti alors qu’il se produisait sur l’une des plus grandes étapes du monde lors du 55e championnat de dimanche.

Avant de se balancer, Le weekend arrêter les spéculations selon lesquelles des «invités spéciaux» se joindraient à lui pour le spectacle.

Les fans ont insisté sur le fait que les anciens collaborateurs Nicki Minaj, Kendrick Lamar ou Travis Scott peut l’avoir rejoint.

« J’ai lu beaucoup de rumeurs … je ne parierais pas dessus », a-t-il déclaré au réseau NFL avant le match.

«Il n’y avait pas de place pour l’intégrer dans le récit, dans l’histoire que je racontais dans la performance.

« Donc voilà. Il n’y a pas d’invités spéciaux », a-t-il confirmé.

Le hitmaker continue de choquer les fans après avoir montré un nouveau look inquiétant dans le clip de Save Your Tears.

Quelques jours auparavant, il est arrivé au AMA 2020 avec son tête, mâchoire et nez complètement bandés, Le weekend On aurait dit qu’il avait été soit dans un terrible accident, soit juste eu un lifting.

Mais le chanteur n’est pas blessé et il n’a pas non plus subi de chirurgie esthétique.

Au lieu de cela, le maquillage horrible est de sensibiliser contre l’alcool au volant.

The Weeknd n’a pas révélé pendant combien de temps il continuerait à modifier son look pour les événements et les vidéos.

En plus de The Weeknd, la programmation musicale de ce soir comprenait Eric Church dans le cadre de Les festivités d’avant-match du Super Bowl LV.

Le chef – comme il est connu des fans – a chanté l’hymne national avec le chanteur Jazmine Sullivan.

Les fans ont insisté sur le fait que le chanteur / compositeur avait surpassé la célèbre star de la country, bien que les deux aient été félicités pour leur voix.