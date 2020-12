Un avocat californien en croisade célèbre pour son implication dans l’affaire Erin Brockovitch a été accusé par son ex-épouse star de la télé-réalité d’avoir une liaison avec un juge fédéral.

Tom Girardi, 81 ans, est au milieu d’une bataille meurtrière avec la chanteuse pop Erika Jayne, 49 ans, qu’il a épousée en 2000, après avoir rencontré lorsqu’elle était serveuse dans son club.

Vendredi, Jayne a publié sur Instagram des accusations selon lesquelles Giraldi avait eu une liaison de plusieurs mois avec la juge Tricia A. Bigelow, ancienne procureure générale adjointe de Californie.

Depuis février 2010, elle préside la Cour d’appel du deuxième district, division huit.

Bigelow était fiancée pour épouser un sous-chef des pompiers de Los Angeles en 2010: on ne savait pas si elle était toujours mariée.

Jayne a écrit sur le post Instagram: « C’est la juge Tricia A. Bigelow. Elle baisait mon mari Tom Girardi et il payait sa facture Saks et payait sa chirurgie plastique.

Jayne, dans le message supprimé depuis, a partagé des captures d’écran de messages texte, selon elle, entre les deux.

‘Tu me manques bébé. Maquillage du sexe? lu l’un des SMS présumés de Bigelow, envoyé en juillet, tandis qu’un autre s’émerveillait à quel point sa nuit était « fantastique » avec l’avocat accompli.

Certains des messages à caractère sexuel comportaient des photos, y compris celle d’un dos en jean bleu.

Un autre, apparemment de Bigelow, a lu: ‘[Department store] c’est avoir leur spécial où vous obtenez une carte-cadeau en fonction de ce que vous dépensez. Est-ce que je peux dépenser? ‘Jolie s’il-vous-plaît? Signé [BLANK]».

Faisant référence à la profession de Girardi, l’un des textes a souhaité à l’avocat une « bonne nuit de bonbons » et lui a rappelé de « contrôler ce tempérament demain sur le stand » et qu’il a « raison »

L’une des dernières captures d’écran présentait une photo corsée d’une femme, qui aurait pu être Bigelow, posant sur un lit avec son visage dans sa main et ses jambes en l’air.

Dans un message de septembre, Bigelow parle à Girardi de son « nouveau petit ami », ajoutant: « il a une grosse pâte ».

Ni Bigelow ni Girardi n’ont répondu aux demandes de commentaires de DailyMail.com, et le site Web de la société Girardi semble avoir été supprimé.

Le chapitre marque le dernier embarras survenu au titan juridique, qui pendant des décennies a été une figure de proue de la politique et du divertissement californiens.

Donateur démocrate important, il compte le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et son prédécesseur, Jerry Brown, parmi ses amis et a organisé l’année dernière une collecte de fonds pour Joe Biden.

Girardi a commencé à pratiquer le droit en 1965, gagnant un nom pour lui-même dans la faute professionnelle médicale, obtenant ce qu’il a présenté comme le premier verdict en Californie de plus d’un million de dollars.

Il a ensuite abordé les crimes environnementaux: une affaire, portée au nom des habitants de la ville de Hinkley dans le désert de Mojave, a abouti à un règlement de 333 millions de dollars avec Pacific Gas & Electric dans une histoire qui est devenue le film de Julia Roberts, lauréat d’un Oscar en 2000.

«Tout d’un coup, j’ai participé à une victoire très publique que beaucoup de gens ont comprise», se souvient Girardi plus tôt cette année dans une interview avec une association professionnelle en son honneur.

«L’affaire m’a fait énormément de bien, pour me mettre dans une catégorie qui, ‘Hé, tu sais que ce gars peut gérer ces gros cas.’ «

L’argent affluait bientôt dans son entreprise, Girardi Keese: en 2001, son revenu mensuel était de près de 263 000 $, selon une demande de divorce, et Girardi conservait 100% de la société.

Girardi a payé des voitures de luxe pour ses avocats et a fait appel à un tailleur pour leur confectionner des costumes et des chemises sur mesure, selon des personnes proches du cabinet, qui se sont entretenues avec le Los Angeles Times.

Girardi Keese avait une loge au Staples Center, et les avocats disposaient d’un budget suffisant pour gagner et dîner des clients potentiels et des coconseils.

Il était célèbre pour ses relations puissantes, ses connaissances gagnantes et gastronomiques dans les country clubs de Los Angeles et chez Morton’s, Pacific Dining Car et Madeo.

Pour ses soirées, aucune dépense n’a été épargnée, avec des performances de Jay Leno, Burt Bacharach, LeeAnn Rimes et Penn & Teller

À la fin des années 1990, après avoir divorcé de sa première femme, il a rencontré Jayne – à l’époque, elle était une blonde frappante de 28 ans avec un jeune fils et de grandes ambitions. Girardi avait 60 ans.

«Il est bien lu et éduqué. Ce genre de choses est un puissant aphrodisiaque », a-t-elle écrit dans ses mémoires de 2018 Pretty Mess.

«Quand quelqu’un est positif, réussi, aimant, inspirant – je dois vous le dire maintenant…. C’est plus attrayant pour moi que des abdos en pack de six et une mâchoire ciselée.

Jayne a commencé à enregistrer de la musique, financée par Girardi, avec l’aide du chorégraphe de Michael Jackson; un auteur-compositeur qui avait travaillé avec Madonna, Stevie Nicks et Britney Spears; et une créatrice de costumes pour Lady Gaga et RuPaul.

La romance a pris une fin dramatique le jour du scrutin, avec Jayne – désormais une star de Real Housewives of Beverly Hills – demandant le divorce parce qu’elle pensait qu’il avait « plusieurs affaires ».

Girardi fait également face à un procès majeur qui l’accuse d’avoir détourné des fonds de ses clients afin de maintenir un style de vie somptueux pour lui-même et la star de Real Housewives of Beverly Hills.

Le procès accuse Tom d’avoir détourné 2 millions de dollars des familles des victimes décédées dans l’accident d’avion Lion Air 2018 qui a plongé dans la mer de Java, tuant les 189 personnes à bord.

Lundi, le juge de district américain Thomas M. Durkin, supervisant le cas des victimes d’un accident d’avion dans l’Illinois, a gelé les actifs de Girardi et a qualifié sa mauvaise gestion de l’argent destinée aux enfants indonésiens rendus orphelins par un accident d’avion « inadmissible ».

Bien qu’il ait cité des « différences irréconciliables » sur la demande officielle de divorce, l’initié a affirmé à People que Jayne avait demandé le divorce « parce que [Tom] la trompait avec plusieurs femmes »et qu’elle« savait depuis des années son infidélité ».

« Quand elle la jouait la semaine dernière à Broadway, il l’a laissée au sec et gambadait dans la ville au lieu de la soutenir et d’assister à ses spectacles », a déclaré la source à People.

« Elle a réalisé qu’elle ne serait jamais une priorité pour lui et c’était son point de rupture. »

Les avocats de Girardi ont déclaré lundi qu’ils avaient des inquiétudes au sujet de ses compétences mentales et lui ont demandé de subir un examen de santé mentale. Mais les avocats des familles des victimes de l’accident d’avion ont qualifié ces affirmations de «simulacre».

Quant aux problèmes d’argent de Girardi, ils semblent pires que jamais avec Tom admettant à un juge qu’il était pratiquement sans le sou après avoir perdu jusqu’à 80 millions de dollars.

Il fait actuellement face à des demandes de créanciers, de prêteurs à intérêt élevé, d’avocats, de sa première femme et d’une société de sécurité qui gardait autrefois son manoir de Pasadena pour de l’argent – en plus d’être accusé de détournement de fonds.

« À un moment donné, j’avais environ 80 ou 50 millions en espèces. Tout est parti », a déclaré Girardi cet automne dans son témoignage dans un cas non spécifié, selon un rapport du Los Angeles Times.

«Je n’ai pas d’argent», a-t-il ajouté.