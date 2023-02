Super arraché: l’étourdissante de natation à la menthe Draya Michele partage un piège à soif post-abdominoplastie grésillant

Bon googly moogly!

Draya Michele a librement affiché son bangin ‘bawwwdy pendant ses vacances et vous devez le voir par vous-même.

L’étourdissante Mint Swim a récemment laissé ses followers voir des moments de ses vacances au Mexique.

La méchante qui a fêté son anniversaire le 28 janvier a soufflé 38 bougies au Garza Blanca Preserve Resort de Cancun aux côtés de ses copines dont Julissa Bermudez…

et à un moment donné, elle a annoncé que de nouveaux bikinis de sa collection étaient en route.

Comme vous pouvez l’imaginer, les gens ont rapidement remarqué le piège de la soif et ils délirent sur Twitter depuis des jours.

Le dernier post bangin ‘baaaawdied de Draya vient après qu’elle a partagé en novembre qu’elle avait subi une abdominoplastie inversée effectuée par le Dr Edward Chamata.

La procédure est connue sous le nom de plastie abdominale inversée car elle se concentre sur la partie supérieure de votre abdomen, au lieu de la partie inférieure, et tire la peau tendue sous la poitrine. La PDG de Mint Swim a révélé qu’elle était passée sous le couteau pour se débarrasser de la peau lâche sur son ventre qui cachait ses abdominaux.

“Ma peau lâche se manifestait principalement lorsque je portais des vêtements serrés autour de ma taille, comme des vêtements d’entraînement”, a écrit Draya sur son Instastory. “J’en avais marre d’étirer mon torse sur les photos. Et j’étais plus fatigué que mes abdominaux ne se montrent pas à cause de la peau lâche.

“Certains d’entre vous verront la vidéo et penseront que je n’en avais pas besoin”, a ajouté Draya. “Mais je n’étais vraiment pas sûr de la peau lâche et la façon dont mon nombril s’affaissait était triste.”