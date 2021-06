Super 6 : Round-up Round 1 – L’Anglais Kalvin Phillips est le Yorkshire Pirlo | Actualités footballistiques

Billy Lumsden décompose les artistes vedettes et leurs personnages clés du premier tour de l’action Super 6.

Il n’y a pas eu de gagnant lors du premier tour du Super 6 à l’Euro 2020, ce qui signifie qu’il y a un roulement – le jackpot s’élève désormais à 200 000 £.

Tout cela, et complètement libre de jouer comme toujours. Entrez simplement six scores corrects pour remporter le prix Super 6.

Des artistes vedettes et de leurs personnages clés à une prédiction de score, Billy Lumsden donne son verdict sur qui et quoi surveiller lors de la deuxième journée.

Angleterre vs Ecosse – Vendredi 18 juin, coup d’envoi à 20h

Phillips le Yorkshire Pirlo

Image:

Kalvin Phillips se produira-t-il sur la plus grande des scènes alors que l’Angleterre affrontera l’Écosse vendredi ?



« Il est magique, vous savez, Phillips le Yorkshire Pirlo », hurlent souvent les fans de Leeds United – maintenant, cela fait écho dans tout le pays après que Kalvin Phillips a volé la vedette à l’Angleterre contre la Croatie.

Il a obtenu la passe décisive pour le but de Raheem Sterling après un magnifique jeu suivi d’un ballon correspondant. Pourrait-il être placé dans une position plus importante après avoir été déplacé devant Declan Rice pour constituer une menace plus offensive?

L’Ecosse sera sous le choc de sa défaite 2-0 contre la République tchèque, et tout peut arriver dans un derby aussi féroce que celui-ci. L’Angleterre aura peut-être du mal à briser l’équipe de Steve Clarke, mais finira par trouver une percée. Encore une fois, un nombre limité d’objectifs vous sera bien utile dans cette rencontre.

Prédiction de score : Angleterre 1-0 Ecosse (9/2 avec Sky Bet)

Suède vs Slovaquie – Vendredi 18 juin, coup d’envoi à 14h

L’énergie d’Isak…

Alexander Isak a illuminé le stade La Cartuja, avant d’être en quelque sorte enlevé. Peut-être pour économiser de l’énergie avant deux matchs serrés avec la Slovaquie et la Pologne, mais il s’est avéré être une vraie poignée pour la défense espagnole, prenant clairement sa forme nationale avec la Real Sociedad (17 buts, deux passes décisives) pour l’Euro 2020.

Isak a vu son tir repoussé par Marcos Llorente et tomber entre les mains d’Unai Simon après avoir touché le poteau. Sa ruse et ses pieds rapides lui ont permis de dépasser trois joueurs pour passer le ballon à Marcus Berg, qui n’a pas réussi à se convertir dans le filet ouvert suivant.

Les deux équipes auront confiance dès leurs premiers matches, la Slovaquie s’imposant 2-1 contre la Pologne, ce qui pourrait finalement être la bataille pour la deuxième place. Attendez-vous à une liaison serrée et tendue.

Prédiction de score : Suède 1-0 Slovaquie (9/2 avec Sky Bet)

Croatie vs République tchèque

Un Schick de l’ancien bloc!

Image:

Patrik Schick célèbre après son objectif de merveille



La plus longue frappe de l’histoire des Championnats d’Europe, à 45 mètres, appartient officiellement à Patrik Schick, qui en a marqué deux le jour même pour faire couler l’Écosse lors de sa première apparition dans un tournoi majeur depuis 23 ans.

Il a pris son premier superbement après un magnifique centre de Vladimir Coufal, nichant sa tête dans le coin inférieur gauche. En ce qui concerne son deuxième, il a eu un regard effronté pour voir où se trouvait David Marshall avant de l’enrouler près de la ligne médiane.

Aucun mot ou description ne peut vraiment lui rendre justice. Allez le regarder !

Schick pourrait ajouter à son bilan contre la Croatie, qui a lutté contre l’Angleterre dans les deux cases. Il s’agit d’un autre lien important dans le groupe D, alors prévoyez judicieusement. L’élan pourrait être un facteur clé.

Prédiction de score : Croatie 1-2 République tchèque (10/1 avec Sky Bet)

Hongrie vs France

Pogba de retour sur la bonne voie ?

Image:

Paul Pogba a été nommé homme du match alors que la France battait l’Allemagne 1-0 à l’Euro 2020 mardi



Paul Pogba a de nouveau brillé sur la scène internationale, faisant preuve d’une grande vision pour libérer Lucas Hernandez sur la gauche, qui a martelé un ballon à travers le but que Mats Hummels n’a pas pu gérer. Cela s’est avéré être le vainqueur du match du «groupe de la mort» avec l’Allemagne.

Le milieu de terrain de Manchester United a remporté le prix de l’Étoile du match, gagnant en confiance vers la fin du match et montrant quelques trucs soyeux. Il sera primordial pour la France aux côtés de N’Golo Kanté au milieu du parc si le 4/1 les favoris doivent aller jusqu’au bout.

La France affrontera ensuite la Hongrie, qui a frustré le Portugal pendant une grande partie du match avant d’encaisser trois buts dans les 10 dernières minutes. Si la France veut franchir la ligne d’arrivée devant un stade bondé de 67 000 places, l’équipe de Didier Deschamps réservera sa place en huitièmes de finale.

Prédiction de score : Hongrie 0-2 France (9/2 avec Sky Bet)

Portugal contre Allemagne

Ronaldo et les records battus…

Image:

Cristiano Ronaldo célèbre l’un de ses deux buts contre la Hongrie.



Quelqu’un a-t-il mentionné le Portugal ? Cristiano Ronaldo a marqué un doublé en l’espace de cinq minutes pour battre un nouveau record. Il est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Championnats d’Europe, portant son total à 11 dans les cinq tournois auxquels il a participé.

Remarquablement, cela a porté son total de buts au Portugal à 106, et Ronaldo ne montre aucun signe d’arrêt. De manière cool, le leader a marqué le penalty avant qu’un échange intelligent avec Rafa Silva ne permette à Ronaldo de dépasser Peter Gulacsi pour sceller l’accord.

L’Allemagne a subi une défaite 1-0 contre la France à Munich, il est donc important qu’elle réagisse et rebondisse contre une équipe portugaise forte et confiante. Ils ont bien joué dans les sorts mais devront se créer plus d’occasions et être plus puissants si les hommes de Joachim Low veulent se remettre sur les rails.

Prédiction de score : Portugal 0-1 Allemagne (13/2 avec Sky Bet)

Espagne vs Pologne

Pedro tire les ficelles ?

Image:

Pedri a été frustré après le match nul 0-0 de l’Espagne contre la Suède



Pedri a duré les 90 minutes complètes du match nul entre l’Espagne et la Suède, mais semblait le plus prometteur du onze de départ espagnol. À seulement 18 ans, Pedri semble avoir impressionné Luis Enrique et pourrait être un pilier de son équipe tout au long du tournoi.

L’Espagne a accumulé une part de possession stupéfiante de 86% et 917 passes contre la Suède, dont Pedri a fait 105. Il devra être au sommet de son jeu une fois de plus avec l’aide de ses coéquipiers pour éliminer la Pologne dans un must- gagner le match.

Prédiction de score : Espagne 3-0 Pologne (15/2 avec Sky Bet)

Si nous ne l’avons pas mentionné auparavant, le Super 6 est totalement GRATUIT, alors ne manquez pas votre chance de décrocher le jackpot de 200 000 £ lors du deuxième tour. Inscriptions avant 14h – vendredi 18 juin !