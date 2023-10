Suozzi se présentera au Congrès en 2024

Écoutez cet article

L’ancien représentant Tom Suozzi a déclaré mardi qu’il se présentait au Congrès dans la 3e circonscription de New York.rd district, qui comprend des parties de la côte nord de Long Island et du Queens. Suozzi vise à récupérer le siège actuellement occupé par George Santos, embourbé dans la controverse.

Suozzi, qui a défié Kathy Hochul lors d’une tentative infructueuse lors de la primaire démocrate au poste de gouverneur, avait siégé au Congrès de 2017 à 2023, avant de se retirer de la politique.

Maintenant, a-t-il déclaré, il constitue une commission pour se présenter au Congrès en novembre 2024.

« La folie à Washington, DC, et l’absurdité du maintien de George Santos au Congrès américain sont évidentes pour tout le monde », a déclaré mardi matin Suozzi sur X, la plateforme connue jusqu’à récemment sous le nom de Twitter.

« Je ne suis jamais resté à l’écart », a-t-il ajouté. « Qu’il s’agisse du coût de la vie, de l’immigration, de la criminalité, du changement climatique, de la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient et dans le monde, ou simplement d’aider les gens, nous avons besoin de plus de bon sens et de compassion et de moins de chaos et de combats insensés. »

Le peloton comprend déjà des prétendants démocrates, dont l’ancienne sénatrice de l’État de New York Anna Kaplan, du Nassau County Legis. Josh Lafazan et Zak Malamed, cofondateur de The Next 50, un groupe de défense qui vise à collecter des fonds et à recruter des candidats démocrates de moins de 50 ans.

Pendant ce temps, la controverse autour de Santos continue. La semaine dernière, par exemple, l’ancien trésorier de Santos a plaidé coupable d’une accusation de complot de fraude et a impliqué le républicain de New York inculpé dans un stratagème visant à embellir ses rapports de financement de campagne avec un faux prêt et de faux donateurs.

En avril, Kellen Curry, un républicain et vétéran de la guerre en Afghanistan, a annoncé qu’il défiait Santos pour le siège du Congrès.