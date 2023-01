Sununu, confiant, appelle à la coopération et au contrôle local

CONCORD, NH (AP) – Le gouverneur républicain Chris Sununu a prêté serment pour un quatrième mandat jeudi, faisant preuve de confiance et appelant à une coopération accrue, à un engagement civique et à un contrôle local.

Sununu a battu le démocrate Tom Sherman en novembre, devenant ainsi le deuxième gouverneur de l’histoire du New Hampshire à remporter un quatrième mandat. Sa dernière investiture – presque exactement 40 ans après l’investiture de son père en tant que gouverneur – a marqué un retour à la tradition. Il y a deux ans, il a prêté serment lors d’une cérémonie privée en raison de préoccupations concernant à la fois la pandémie de coronavirus et la violence potentielle.

« Nous sommes enfin là. Nous sommes de retour, nous sommes en personne, nous sommes côte à côte, et quelle opportunité incroyable c’est », a-t-il déclaré à une foule de législateurs, de représentants de l’État et d’invités.

Après avoir fait face à d’intenses pressions pour se présenter au Sénat américain, Sununu a choqué l’establishment politique en cherchant plutôt à être réélu. Mais il n’a pas exclu une candidature à des postes plus élevés, y compris à celui de président, et a construit et maintenu une grande notoriété à l’échelle nationale.

Jeudi, il a consacré une grande partie de son discours à défendre les succès du New Hampshire, qualifiant l’État d ‘«île de liberté entourée d’États franchement fortement taxés et hautement réglementés».

Il a vanté ses classements élevés pour la sécurité publique, la liberté personnelle et les opportunités économiques. Il a souligné les investissements dans le logement, l’allégement de l’impôt foncier et le traitement des troubles liés à l’utilisation de substances.

« Rien de tout cela n’est un accident. C’est le résultat d’une gestion intelligente, d’une prise de décision responsable et du simple fait de donner la priorité aux individus – tout simplement de donner la priorité aux gens », a déclaré Sununu.

Le discours ne comprenait aucune proposition de politique – celles-ci seront probablement présentées dans un discours budgétaire le mois prochain. Au lieu de cela, il a cherché à donner le ton pour les deux prochaines années à un moment où le pays et l’État sont profondément divisés.

Sununu a qualifié la division presque égale du New Hampshire dans sa Chambre de 400 membres « d’une formidable opportunité » de montrer à la nation que la coopération et le compromis sont possibles.

“Les électeurs du New Hampshire ne récompensent pas ceux qui crient le plus fort, mais ils récompensent ceux qui travaillent dur, retroussent leurs manches et font le travail”, a-t-il déclaré.

Un domaine de coopération sera l’effort de l’État pour protéger sa première primaire présidentielle du pays alors que le Comité national démocrate s’apprête à bouleverser le calendrier des nominations. Sununu et le président du Parti démocrate du New Hampshire, Ray Buckley, ont écrit jeudi des lettres de protestation au bras de réglementation du DNC, et Sununu a déclaré dans son discours que les deux partis étaient unis.

“C’est un message fort de bipartisme, et franchement, aussi fort que tout ce que vous avez jamais vu ici dans l’État”, a-t-il déclaré.

Passant de la politique nationale au niveau local, Sununu a vanté à la fois l’adhésion de l’État à l’engagement civique et le principe directeur du contrôle local. Les membres du gouvernement devraient rester en contact avec les électeurs, a-t-il dit, tout en s’écartant.

« C’est une formule très simple. Dans le New Hampshire, nous distillons la prise de décision jusqu’aux niveaux de pouvoir les plus bas possibles, permettant aux individus de faire entendre leur voix au niveau local, où leur voix est la plus grande », a-t-il déclaré.

Le plan initial de l’inauguration de Sununu en 2021 prévoyait une cérémonie et un discours en plein air pour permettre une distanciation sociale pendant la pandémie. Mais il a annulé la cérémonie en raison de manifestants armés qui s’étaient rassemblés devant son domicile pour s’opposer aux mandats de masque et à d’autres restrictions.

Jeudi, les manifestants devant le Statehouse comprenaient ceux qui reprochaient à Sununu d’avoir signé un budget de l’État comprenant des restrictions à l’avortement et d’avoir soutenu une législation qui, selon eux, équivaut à la suppression des électeurs. D’autres portaient des pancartes l’exhortant à retirer ce qu’ils considèrent comme de la pornographie des bibliothèques scolaires.

Les démocrates ont critiqué le discours, affirmant que les électeurs devraient regarder au-delà de l’attitude « aww shucks » de Sununu. «Lorsque ce gouverneur a été dans le New Hampshire – et n’a pas parcouru le pays pour tenter de soutenir son image nationale avant une course présidentielle vouée à l’échec – son travail s’est concentré sur une stratégie prévisible: s’attribuer le mérite de tout ce qui est bon, nier le blâme pour tout mauvais », a déclaré Buckley dans un communiqué.

Holly Ramer, Associated Press