Sununu à propos de Trump : “Il n’effraie personne de la course”

Confiant et même impétueux, Chris Sununu est l’un des gouverneurs les plus populaires d’Amérique. Au cours d’une année où de nombreux républicains ont lutté, il a été réélu dans le New Hampshire par plus de 15 points de pourcentage. La façon de gagner, dit-il, n’est pas de « déclamer et de délirer » sur des sujets culturels, mais à l’ancienne : écouter attentivement les électeurs et parler de solutions à leurs problèmes les plus urgents.

Sununu pense que les républicains doivent réapprendre les “principes de base de la politique”. Il n’est pas fan de Donald Trump, et il pense que l’ancien président sera éminemment battable à la primaire républicaine. Il dit également qu’il est “insultant” pour les démocrates d’exiger que le New Hampshire renonce à sa place traditionnelle dans le calendrier présidentiel pour répondre aux “caprices personnels” du président Biden, qui, selon lui, sera finalement écarté par les courtiers du pouvoir démocrate à Washington ou s’inclinera sortir tout seul.

Le gouverneur du New Hampshire, qui est souvent considéré comme un candidat potentiel à la présidence en 2024, a eu beaucoup à dire au cours d’une interview de 40 minutes. Voici une transcription de notre conversation, légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté :

Parlons de ce qui s’est passé lors des élections de mi-mandat. Beaucoup de gens reprochent à Donald Trump d’avoir choisi des candidats aux primaires qui ont eu du mal en novembre. Est-ce si simple ?

Non Non Non Non. Regardez, il y a beaucoup de pièces différentes ici. Il ne s’agit pas seulement de l’ancien président Trump. Il s’agit des candidats eux-mêmes. C’étaient de mauvais candidats parce qu’ils avaient un mauvais message, n’est-ce pas ? Souvent, ils ont fait de Trump une partie de leur message. Et ce n’est tout simplement pas ce que les électeurs voulaient.