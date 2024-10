Sunshine Sachs Morgan & Lylis promeut cinq employés vétérans et ouvre un bureau à Londres (EXCLUSIF)

Sunshine Sachs Morgan & Lylis a annoncé la promotion de cinq employés de longue date – Melissa Baer, ​​Christine Coppinger Whalen, Jamie Kronfeld Markowitz, Abi O’Donnell et Marisa Van Brunt Mourot – au poste de vice-présidents senior.

« Nous sommes ravis d’élever ce groupe de vétérans au rang de SVP – ils dirigent leurs activités respectives avec la passion, la détermination et l’esprit d’entreprise qui incarnent les valeurs fondamentales de notre entreprise », a déclaré Shawn Sachs, PDG de SSM&L, dans un communiqué. « Alors que l’agence compte désormais plus de 250 employés dans le monde, nous avons travaillé dur pour maintenir une culture d’entreprise forte, soutenue par la promotion interne. Au cours de la dernière décennie, ces cinq dirigeants ont gravi les échelons et contribué à l’expansion de l’agence dans tous les services et secteurs. Nous sommes ravis de continuer à investir dans leurs capacités à créer des opportunités percutantes au nom de notre entreprise et de nos clients.

Dans le même temps, l’entreprise a annoncé l’ouverture d’un bureau à Londres avec comme premières recrues les anciennes employées Bec Macfie et Anoushka Yousuf. Ses clients incluent Wimbledon, Yinka Ilori, The AI ​​Summit, Unyoked et Rapman, ainsi que des clients talentueux de longue date basés au Royaume-Uni et dans l’UE.

Baer a initialement rejoint SSM&L au bureau de New York, où il dirigeait les campagnes de relations publiques auprès des consommateurs. Elle a finalement fondé la division d’intégration de marque pour piloter les services de divertissement et de marketing de cause, les partenariats mondiaux, les accords d’intégration/contenu de marque payants, ainsi que les ventes de sponsoring et la stratégie pour les clients de l’ensemble de l’entreprise. Le portefeuille de son équipe comprend Acura, Golden Globe Awards, Shipt, The Michelin Guide, Scope Art Show, Re:wild et plus encore. Baer est actuellement basée au bureau de Los Angeles, où elle supervise une équipe bi-côtière.

Coppinger Whalen dirige le travail sur les marques grand public pour l’agence, supervisant une équipe bi-côtière depuis le bureau de New York et se concentrant sur les communications stratégiques pour les clients de divers secteurs, notamment la technologie grand public, les produits de grande consommation et le style de vie. Elle a travaillé avec des marques mondiales telles qu’Activision, Adobe, McCormick, Roku et Monteverdi Tuscany.

Kronfeld Markowitz a rejoint l’agence en 2014 et dirige désormais le département Entertainment & Advocacy. Basée à New York, elle supervise les communications stratégiques pour un large éventail de clients, représentant des organisations à but non lucratif bien connues telles que Feeding America ; des talents émergents et établis, dont Dove Cameron et Eva Longoria ; et des campagnes axées sur des problèmes allant de Make March Matter de l’hôpital pour enfants de Los Angeles au changement de nom de l’équipe de la NFL à Washington au nom d’IllumiNative. En 2020, elle a contribué au lancement du plus grand GoFundMe de l’histoire, l’America’s Food Fund, fondé par Leonardo DiCaprio et d’autres.

Basée à New York, O’Donnell dirige les activités événementielles de l’agence, supervisant une équipe bi-côtière qui développe et exécute des campagnes de communication pour plus de 60 événements majeurs chaque année, notamment des remises de prix, des festivals, des conférences, des galas à but non lucratif et des événements industriels. Parmi ses clients figurent l’Academy of Country Music Awards, l’Advertising Week New York, l’ESPYS, les Golden Globes, les galas du New York City Ballet et les People’s Choice Awards. De plus, elle dirige des comptes de marques tels que Mercedes-Benz USA.

Van Brunt Mourot dirige l’équipe mondiale d’intégration des talents et des influenceurs depuis le bureau de New York de l’agence. Depuis qu’elle a rejoint l’agence en 2012, elle compte parmi ses clients Waze, USTA/US Open, American Red Cross, Wimbledon, Longchamp et Shipt.

