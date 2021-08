Sunset Studios sera construit au Royaume-Uni pour Amazon et Netflix

LONDRES – Un vaste nouveau studio de cinéma devrait être construit juste à l’extérieur de Londres dans le cadre d’un effort visant à inciter Amazon et Netflix à faire plus de blockbusters au Royaume-Uni

Le développement, qui est soumis à un permis de construire, est financé par Blackstone Real Estate Partners et Hudson Pacific Properties.

Les sociétés ont payé 120 millions de livres sterling (167 millions de dollars) pour un site de 91 acres à Broxbourne, Hertfordshire, situé à près de 32 km au nord de la capitale. Ils prévoient de dépenser environ 700 millions de livres sterling pour le développement au total.

Blackstone et Hudson Pacific possèdent déjà un groupe de studios en Californie appelé Sunset Studios.

Le nouveau « campus » de télévision et de cinéma est salué comme une extension de Sunset Studios, qui compte trois sites à Hollywood. « Fresh Prince of Bel-Air » a été tourné aux Sunset Studios, tout comme des films comme « La La Land », « Karate Kid » et « Zoolander ».

« Nous sommes ravis d’étendre notre plate-forme Sunset Studios au Royaume-Uni, une plaque tournante mondiale pour la production cinématographique et télévisuelle », a déclaré Victor Coleman, président-directeur général de Hudson Pacific, dans un communiqué.

« Grâce à notre expertise dans le développement et l’exploitation de campus médiatiques à la pointe de la technologie, les ressources de Blackstone et sa présence sur le marché, nous sommes convaincus que cette installation sera très demandée par les principaux créateurs de contenu », a-t-il ajouté.

James Seppala, directeur de Blackstone Real Estate Europe, a déclaré dans un communiqué : « Il s’agit de la poursuite de notre orientation d’investissement thématique et de notre conviction à long terme dans les médias, le divertissement et la création de contenu. »

Le site devrait être plus grand que les célèbres studios britanniques Pinewood, où la franchise James Bond a commencé dans les années 1960.

Les entreprises affirment que l’installation créera plus de 4 500 emplois pour Broxbourne et ses environs, tout en contribuant plus de 300 millions de livres sterling par an à l’économie locale. « Cela représente une opportunité fantastique pour les habitants de notre arrondissement », a déclaré Lewis Cocking, le chef du conseil d’arrondissement de Broxbourne.

Le Royaume-Uni se classe parmi les principaux marchés de production de films au monde, mais il est à la traîne d’Hollywood aux États-Unis et de Bollywood en Inde. En 2020, le montant dépensé pour la production cinématographique et télévisuelle haut de gamme au Royaume-Uni a atteint 2,84 milliards de livres sterling, soit une baisse de 21% par rapport aux niveaux de 2019, selon le British Film Institute.

Oliver Dowden, le ministre britannique de la Culture, a salué le nouveau studio comme un autre « vote de confiance dans l’industrie britannique du cinéma et de la télévision en plein essor ».