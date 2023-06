Sunset Park au Pérou sera mis à jour grâce à une subvention de 43 000 $ – Shaw Local

Les travaux sur Sunset Park au Pérou pourraient être achevés dès cet automne, en partie grâce à une subvention de 43 001 $ de GameTime dans le cadre d’un programme développé en partenariat avec l’Illinois Parks and Recreation Association.

La subvention s’ajoutera aux près de 150 000 $ en améliorations prévues pour le parc des rues Second et Henry. La ville paiera 116 110 $.

Le maire Ken Kolowski a déclaré que la ville avait choisi Sunset Park pour les améliorations car c’est l’un des parcs les plus négligés de la région, et bien que ce ne soit pas l’un des parcs les plus utilisés, tous les parcs sont importants.

« Il n’y a vraiment pas eu beaucoup d’améliorations depuis que je suis enfant et pouvoir donner un coup de fouet à l’ouest de notre ville comme celui-ci, je pense que c’est important », a déclaré Kolowski. « Ce sera un excellent ajout à ce côté de la ville. »

Les équipements de jeux de Sunset Park devraient être remplacés dès l’automne 2023. (Maribeth Wilson)

Tous les équipements les plus proches de la route, près de la salle de bain, seront remplacés. L’appareil de jeux en bas de la colline ne fait pas partie de ce projet. Le nouvel équipement a été choisi en pensant aux 5 à 12 ans.

« Les nouvelles balançoires seront similaires à celles que nous venons d’installer à Washington Park », a déclaré le directeur des parcs et des loisirs, Adam Thorson. «Il y a un grimpeur, un tube que les enfants traversent pour descendre un toboggan, et il y a quelques grimpeurs là-bas. Je pense que les enfants dans leur ensemble apprécieront l’ensemble du site.

Thorson a déclaré qu’il pourrait être nécessaire d’effectuer des travaux sur le site pour aplanir le sol, mais que le coût ne proviendra pas du projet budgétisé.

Le plan de développement de Sunset Parks, approuvé lors de la réunion du conseil municipal du Pérou du 5 juin 2023. (Maribeth Wilson)

Kolowski a déclaré que l’un de ses objectifs lorsqu’il a été élu était de « se débarrasser de chaque morceau de sable » dans les parcs.

« C’est démodé, c’est sale, c’est dangereux quand ça devient dur », a déclaré le maire. « Tout est en paillis de caoutchouc ces jours-ci et commencer à convertir tous nos parcs pour qu’ils soient conformes au code, en soi, est un radar très, très élevé. »

Thorson a déclaré que le sol du parc sera installé avec un revêtement de sécurité en fibre de bois d’ingénierie, donc c’est un cran plus bas que le paillis de caoutchouc.

Kolowski a déclaré qu’il était enthousiasmé par les nouveaux développements et qu’il avait hâte d’entendre les résidents profiter d’un parc « agréable, frais et moderne ».

« Tout d’un coup, cela apportera un peu d’énergie et de plaisir dans ce côté de la ville », a déclaré Kolowski. « Au lieu de Washington Park à nouveau, ils disent ‘Hé, allons voir ce nouveau parc.' »

Thorson a déclaré que la ville prévoyait de continuer à mettre à jour les parcs au fil du temps.

« J’espère que d’année en année, nous aurons un projet en cours ou un projet de terrain de jeu en cours à cette époque », a-t-il déclaré.