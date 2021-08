Sunrun nomme Mary Powell, vétéran des services publics, directrice générale

De nombreux experts en énergie et climat pensent que les États-Unis doivent augmenter de toute urgence leur utilisation de l’énergie solaire pour lutter contre le changement climatique. Pourtant, les services publics d’électricité et les entreprises qui installent des panneaux solaires sur les toits sont depuis longtemps en désaccord sur la façon dont cette électricité est produite et sur qui devrait en tirer de l’argent. Aujourd’hui, le plus grand installateur de toits solaires du pays a décidé d’embaucher son directeur général de l’industrie des services publics. La société, Sunrun, a annoncé jeudi avoir embauché Mary Powell, qui dirigeait auparavant Green Mountain Power, basée dans le Vermont. Sunrun a déclaré avoir choisi Mme Powell pour aider l’entreprise à s’étendre encore plus loin dans les types d’entreprises qui jusqu’à récemment étaient le domaine des services publics d’électricité réglementés comme Consolidated Edison à New York et Pacific Gas & Electric en Californie. Au lieu de simplement installer des panneaux sur les maisons, Sunrun a essayé de devenir un nouveau type de société d’énergie qui fournit des produits solaires et de stockage aux clients tout en leur permettant de vendre de l’électricité au réseau électrique. La nomination indique que Sunrun et d’autres sociétés solaires sur les toits ont l’intention de jouer un rôle plus important dans la transition vers les énergies renouvelables que le président Biden espère accélérer avec des dizaines de milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales, y compris dans le projet de loi bipartite sur les infrastructures que le Sénat envisage. à présent. Sunrun et Mme Powell ont fait pression pour investir davantage dans l’énergie solaire sur les toits, les batteries et d’autres sources d’énergie locales, plutôt que l’approche privilégiée par les grands services publics, qui veulent construire des milliers de kilomètres de nouvelles lignes électriques et de grands parcs éoliens et solaires dans les régions éloignées. Emplacements.

Dans une interview, Mme Powell, qui a dirigé Green Mountain lorsqu’elle a construit le plus grand parc éolien du Vermont et a commencé à installer des batteries dans les maisons, a déclaré qu’elle rejoignait Sunrun parce que l’énergie solaire sur le toit et d’autres petits appareils énergétiques pouvaient être installés plus rapidement que les grands projets de services publics qui peuvent prendre une décennie ou plus à construire. Elle a également déclaré que trop de personnes dans le secteur de l’énergie étaient trop attachées à un système qui n’envisageait jamais une relation à double sens entre les services publics et les consommateurs. « Ma passion pour le changement climatique est la raison pour laquelle je suis passionnée par cette entreprise », a déclaré Mme Powell, qui a dirigé Green Mountain pendant plus d’une décennie avant de partir fin 2019. « Je travaille sur ce problème depuis 20 ans. ans. C’est tellement choquant pour moi que les gens s’accrochent si étroitement à un système vieux de 100 ans. Mme Powell, qui siège au conseil d’administration de Sunrun depuis 2018, remplacera la fondatrice de Sunrun, Lynn Jurich, qui deviendra co-présidente exécutive. « C’est très motivé par nos deux sentiments intenses que nous devons aller plus vite sur le climat », a déclaré Mme Jurich. « Le changement climatique n’attend pas que nous construisions des lignes de transmission à grande échelle. » Certains dirigeants de l’énergie et militants du climat ont fait valoir que le pays a besoin d’une approche « tout ce qui précède » pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz responsables du changement climatique. Le pays a besoin de grands et petits projets énergétiques, de lignes de transmission et de batteries domestiques et professionnelles, qui peuvent être aussi petites que de grands téléviseurs et aussi grosses que des conteneurs maritimes. Ces investissements, disent les militants, doivent se faire rapidement car les incendies de forêt, les vagues de chaleur, les ouragans, les tempêtes hivernales et d’autres conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique ont paralysé les réseaux électriques.

« C’est plus important que les services publics », a déclaré Pedro J. Pizarro, directeur général d’Edison International, la société mère de Southern California Edison, lors d’une récente interview. « C’est plus grand qu’une industrie. » Pourtant, les services publics et les entreprises d’énergie solaire sur les toits sont engagés dans de féroces batailles politiques dans les capitales des États. De nombreux services publics et leurs alliés demandent aux régulateurs et aux législateurs dans des endroits comme la Californie et la Floride de réduire les tarifs qu’ils paient pour l’électricité produite par les panneaux solaires sur les toits. Ou ils cherchent à imposer de nouveaux frais sur les panneaux de toiture. Les services publics soutiennent que ces changements sont nécessaires car, à mesure que de plus en plus de propriétaires achètent des panneaux solaires, moins de personnes doivent partager le coût de l’entretien du réseau. Mais les groupes de propriétaires et les installateurs solaires comme Sunrun rétorquent que les efforts menés par les services publics réduiront le nombre de personnes qui peuvent se permettre des panneaux sur le toit, ce qui, selon eux, réduit les émissions et contribue à réduire le coût de l’électricité pour tout le monde en réduisant le besoin de nouvelles lignes de transmission. et les centrales électriques.

« Pour atteindre les réductions d’émissions nécessaires, le solaire devra croître quatre fois plus vite que nous ne le faisons aujourd’hui », a déclaré Abigail Ross Hopper, présidente et directrice générale de la Solar Energy Industries Association, dans un communiqué la semaine dernière. En plus de l’opposition des services publics, le secteur de l’énergie solaire sur les toits est confronté à d’autres obstacles. Le coût d’installation de panneaux solaires est beaucoup plus élevé aux États-Unis que dans des pays comme l’Australie, en partie parce que l’obtention de permis auprès des gouvernements locaux est plus onéreuse ici. De nombreuses entreprises d’énergie solaire sur les toits, qui dépensent considérablement en ventes et en marketing, ne sont pas toujours rentables. Sunrun a déclaré jeudi avoir perdu 41 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 14 millions de dollars un an plus tôt. L’année dernière, la société a acquis Vivint, l’un de ses plus grands concurrents, étendant ainsi son avance en tant que plus grand installateur solaire sur toit du pays. Mais le cours de son action a chuté ces derniers mois, passant d’environ 80 $ en février à environ 50 $ maintenant.

Mme Powell devra convaincre les investisseurs que les plans de Sunrun d’étendre au-delà de l’installation de panneaux seront rentables. (Son frère Michael Powell est journaliste au New York Times.) Vikram Aggarwal, fondateur et directeur général d’EnergySage, un service de comparaison de prix d’énergie solaire sur les toits, a déclaré que l’expérience de Mme Powell à Green Mountain pourrait être utile à Sunrun. « Je pense que Mary Powell est une dirigeante de service public très appréciée », a-t-il déclaré. «Elle est très axée sur le consommateur. Elle connaît la crise climatique et tout. Sunrun a récemment annoncé un accord avec Ford Motor pour permettre aux gens d’utiliser facilement la version électrique de la camionnette F-150 de l’entreprise qui sortira l’année prochaine pour alimenter les maisons pendant les pannes d’électricité pendant 10 jours. De telles approches sont de plus en plus populaires à mesure que les pannes d’électricité et les coupures d’électricité deviennent plus courantes en raison des conditions météorologiques extrêmes et des incendies de forêt causés par les équipements des services publics. Sunrun souhaite également étendre l’utilisation des centrales électriques dites virtuelles, qui exploitent l’énergie produite par les panneaux solaires sur les toits qui est stockée dans les batteries domestiques pour soutenir le réseau électrique pendant les périodes de forte demande. De tels systèmes ont joué un rôle important lors des pannes de courant en Californie l’été dernier. « C’est ainsi que les clients et les entreprises se déplacent partout dans le monde », a déclaré Mme Powell. « De mon point de vue, rien ne peut arrêter cet élan. »