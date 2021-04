Le spinner RCB Shahbaz Ahmed a pris trois guichets d’affilée, y compris Jonny Bairstow, alors que Sunrisers s’effondrait à Chennai

Le spinner des Royal Challengers Bangalore, Shahbaz Ahmed, a pris trois guichets d’affilée alors que les Sunrisers Hyderabad se sont effondrés d’une position dominante pour perdre de six points alors que le capitaine David Warner goûtait à la défaite dans son 300e T20.

Warner a croqué 54 de 37 balles alors que les Sunrisers ont atteint 96-1 à la 14e sur leur poursuite de 150 pour la victoire, puis son équipe était toujours bien placée à 115-2 après 16 overs avec Manish Pandey – avec qui Warner a ajouté 83 pour le deuxième guichet – et l’Anglais Jonny Bairstow au pli.

Cependant, Bairstow (12) et Pandey (38) sont ensuite tombés aux balles successives de Shahbaz (3-7), qui a ensuite renvoyé Abdul Samad (0) plus tard pour déclencher un effondrement de 7-27 alors que les Sunrisers tombaient à une deuxième défaite consécutive pour débuter la compétition et RCB a réussi deux victoires sur deux.

Rajasthan vs Delhi Vivre de

Rashid Khan (17) a frappé un tirage au sort complet pour quatre dans la finale de Hasrhal Patel pour réduire l’exigence à huit de quatre balles, dont l’une était un coup franc, mais Patel (2-25) s’est resserré par la suite dans un over dans lequel Sunrisers a perdu deux guichets, y compris Rashid à un épuisement.

Rashid (2-24) et Jason Holder (3-30) avaient auparavant dirigé un bel affichage de bowling de Sunrisers alors qu’ils limitaient RCB à 149-8, avec Glenn Maxwell (59 sur 41), qui a marqué son premier 50 IPL depuis 2016 et a aidé Bangalore à piller 39 des trois derniers overs, le choix des batteurs.

Rashid Khan a pris 2-24, dont AB de Villiers pour un, dans une cause perdante

Le travail de Rashid et Holder avec le ballon a été soutenu par la batte par Warner alors que l’Australien complétait un record de 53e score de plus de 50 dans l’IPL – le capitaine du RCB Virat Kohli et l’ouvreur des Capitals de Delhi Shikhar Dhawan sont deuxièmes sur la liste avec 44.

Mais Sunrisers s’est ensuite effondré – un peu comme Kolkata Knight Riders l’avait fait contre les Indiens de Mumbai un jour plus tôt – pour ruiner la journée historique de Warner.

Le score de plus de cinquante ans de David Warner était son 53e en Premier League indienne et est arrivé à son 300e match T20

Le capitaine adverse de Warner, Kohli, avait perdu 33 balles sur 29 lors des manches de RCB – face à Holder alors que Vijay Shankar marquait le 100e T20 de sa carrière avec une prise de course fulgurante à la longue jambe.

Le licenciement de Kohli est survenu alors que son équipe perdait quatre guichets pour 18 points – y compris AB de Villiers pour un – alors qu’ils tombaient de 91-2 à 109-6, le tout après que le skipper et Maxwell aient ajouté de l’élan aux manches en prenant le 11e de Shahbaz Nadeem. pour un énorme 22 courses.

Maxwell, qui a atteint sa septième IPL à cinquante sur 38 balles et a frappé trois six et cinq quatre, a grimpé le score de RCB tardivement avec l’aide de Kyle Jamieson (12 sur 9) avant de se retrouver face à Holder dès le dernier ballon.

Le licenciement précoce de Wriddhiman Saha pour un dans la poursuite – Maxwell avec une prise nette au point arrière de Mohammed Siraj (2-25) – a donné un autre coup de pouce à RCB.

Warner et Pandey ont gravement compromis cela avec leur gros partenariat de deuxième guichet, mais la sortie de Warner, prise au large de Jamieson, a donné à RCB une ouverture et le spinner Shahbaz a ensuite représenté l’ordre du milieu alors que les Sunrisers se fanaient et tombaient dans des défaites consécutives.

Regardez plus d’action IPL jeudi alors que les Rajasthan Royals affrontent les finalistes 2020 de Delhi Capitals, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 14 h 50.