Sunrise Center construira de nouvelles installations au printemps | Actualités, Sports, Emplois

ALPENA — Sunrise Centre, un centre de rétablissement pour les personnes aux prises avec une toxicomanie ou des problèmes de santé mentale persistants, prévoit de construire un nouvel établissement à son emplacement actuel de Walnut Street à Alpena au printemps.

L’établissement actuel, dont la démolition est prévue à peu près au même moment que la construction, compte 20 lits pour les résidents de sexe masculin. Le bâtiment était à l’origine un couvent religieux dans les années 1970 et a ensuite été transformé en l’édifice actuel.

Selon Madeleine McConnell, directrice générale du Sunrise Centre, une nouvelle installation est nécessaire pour offrir un espace plus grand et de meilleure qualité à la communauté.

« Nous voulons nous assurer que lorsque les gens viennent recevoir leurs services ici, c’est dans le meilleur emplacement et dans le meilleur état que nous puissions offrir », a déclaré McConnell. «Pour qu’il s’agisse d’une installation de traitement chaleureuse et accueillante, plus modernisée et plus moderne. Cette installation existe depuis de nombreuses années – de très nombreuses décennies – et ne répond tout simplement plus à nos besoins.

Sunrise Center est un centre de traitement de 41 lits comprenant 20 lits pour les hommes, 15 lits pour les femmes dans un établissement séparé à proximité de la structure de base et six lits pour les personnes souhaitant se désintoxiquer médicalement.

McConnell a déclaré que l’installation est généralement à 80 à 90 % de sa capacité et généralement pleine, mais que « nous avons toujours une ouverture pour quelqu’un qui en a besoin ».

McConnell a rejoint le Sunrise Center il y a 10 mois en tant que directrice exécutive et a déclaré qu’elle souhaitait faire partie d’un contributeur solide et sain aux services de santé mentale et de toxicomanie dans le nord-est du Michigan.

Elle a déclaré que le centre de traitement soutient et dessert 42 comtés et que si des installations sont remplies, les résidents ont la possibilité de se rendre sur le site d’Alpena.

« Il existe des centres de traitement résidentiels dans tout l’État, mais ils varient en taille et en capacité », a déclaré McConnell. « Ainsi, certaines personnes choisissent de rester dans la région, si elles le peuvent, parfois ces lits sont pleins et elles ne peuvent pas accéder au traitement dans leur comté. Il n’y a pas autant d’installations disponibles que de personnes qui en ont besoin. La pénurie de prestataires de soins de santé mentale et de prestataires de traitement de la toxicomanie est en réalité une crise qui nous touche tous.

Les personnes qui souhaitent poursuivre leur traitement et stabiliser leur état peuvent rester plusieurs semaines. McConnell a mentionné qu’une période de séjour peut varier entre 30 et 90 jours, mais que certaines personnes restent dans l’établissement jusqu’à 120 jours.

McConnell a déclaré que même si 30 jours peuvent sembler longs, mais pour guérir complètement et trouver une stabilité durable, ce laps de temps n’est « qu’une goutte d’eau dans l’océan ».

« Nous espérons que pendant que les gens restent ici, ils bénéficieront de services de traitement de qualité et de services de traitement intensifs pour les aider à trouver une certaine stabilité tout en s’éloignant de l’impact de ces substances », a déclaré McConnell. « Des années de dommages ou l’intensité des dommages que les substances causent au cerveau ne seront pas guéris et résolus en 30 jours, mais il existe des bases qui peuvent être établies en utilisant l’espoir et la motivation pour la poursuite du rétablissement qui peut être établi dans ce cadre. temps. »







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception