Sunny Weber place les filles de Sandwich en première position à la rencontre du KRC : résumé sportif des journaux records pour le mardi 5 septembre

CROSS-COUNTRY

Sandwich

Sunny Weber a pris la première place individuellement en 19:22, menant l’équipe féminine de Sandwich à la première place lors de la compétition KRC Preview à Woodstock. Emily Urbanski a terminé quatrième (22:55), Joanna Rivera cinquième (23:07), Hannah Treptow huitième (24:18) et Norah Vick 16e (26:23) pour Sandwich.

L’équipe masculine de Sandwich a pris la quatrième place lors de la compétition. Max Cryer a terminé septième en 18 :20 pour rythmer Sandwich, suivi d’Alex Walsh (10e, 19 :06), Josh Schaefer (36e, 23 :43), Travis Kellogg (37e, 23 :44) et Daniel Sparti (46e, 26 :57).

FOOTBALL GARÇONS

Plano 4, Sandwich 1

Davione Stamps a réalisé un tour du chapeau avec trois buts et Plano a marqué trois buts pour se démarquer d’un match nul 1-1 à la mi-temps. Ulises Acosta a inscrit le quatrième but, Jacob Bustos a obtenu deux passes décisives, Santiago Cervantes une passe décisive et Henry Trujillo une passe décisive pour Plano (5-1, 1-1 Kishwaukee River Conference).

Kayden Page a marqué le but de Sandwich et John Carlson a réalisé 16 arrêts dans le but.

Oswego Est 2, Minooka 0

Les Wolves ont remporté leur quatrième victoire consécutive et leur troisième victoire consécutive par blanchissage lors du match de la Southwest Prairie Conference.

Yorkville Christian 8, Parkview Christian 1

Dakota Bulson a marqué trois buts et Danielle Bulson deux pour les Mustangs (2-3). D’autres buts ont été marqués par Austin Vugteveen, Dominic Colosimo et Dillon Bulson.

TENNIS FILLES

Yorkville 7, Roméoville 0

Kara Kouslic, joueuse n°1 en simple de Yorkville, a résisté après avoir perdu son premier set pour remporter le match 5-7, 6-3, 6-2. Parmi les autres faits marquants des Foxes, citons l’équipe de double n°1 composée de Paige Phillips et Alexis Fedanzo-Dudley gagnant 6-1, 6-2, et l’équipe de double composée d’Aliesha Peterson et Emily Rench gagnant 6-0 6-0.

Oswego 5, Plainfield Sud 2

Oswego a remporté des sets consécutifs par Savannah Millard au n°1 en simple, Mel Imbronjev au n°2 en simple, Taylor Yackley et Scarlett Lane au n°2 en double, Ava Taviani et Eryn Walko au n°3 en double et Soumya Sulakhe et Sedra Abdelmaguid au n°3 en double. Le n°4 double.

GOLF GARÇONS

Oswego Est 152, Oswego 164, Joliet 165

Alex Soczka a réussi un score égal à 36 pour remporter les honneurs de médaillé, menant les Wolves à leur plus bas tour de la saison pour passer à 5-0 dans la Conférence du Sud-Ouest des Prairies. Andy Lewis et Zach Johnson ont chacun tiré un 38 et Connor Banks a complété le score avec un 40.

Sandwich 163, Johnsburg 178, Harvard 183

Kadin Kern a tiré un par 39 de 1 au-dessus pour mener les Indiens à deux victoires en double compétition au parcours de golf Old Top Farm. Chance Lange a obtenu un 40 et Noah Campbell et Dino Barbanente ont chacun tiré 42 pour Sandwich (8-2, 4-1 Kishwaukee River Conference).

Parkview Christian 170, Somonauk 206

Kashton Wilson a tiré un 35 pour mener les Falcons à une double victoire au parcours de golf Edgebrook à Sandwich. Gavin Lambes a obtenu un 42, Trenton Hennig un 46 et Griffin Lambes un 47 pour Parkview.

Hinckley-Big Rock 195, Plano 212

Camden Winkler a tiré le tour bas de Plano à Indian Oaks. Adam Kee, Quinten Santoria, Braden Lee et Chris Schweitzer ont également marqué pour Plano.