Sunny Singh s’ouvre sur la préparation de son rôle dans Prabhas star ‘Adipurush’, dit «  gonfler sans stéroïdes  »

L’acteur Sunny Singh de la renommée de «Sonu Ke Titu Ki Sweety» est sur le point de faire une incursion dans l’arène pan-indienne, avec l’opus magnum très attendu «Adipurush».

L’acteur, qui sera vu comme Laxman ‘dans le film, profite au maximum du verrouillage en préparant son personnage et en conservant son physique pour le même. Sunny suit un régime alimentaire strict, pour son rôle, dans lequel il doit avoir l’air volumineux et musclé.

Parlant de la même chose, Sunny révèle: «Pour le film, je suis un régime strict ne prenant pas plus de 50% de glucides et 50% de protéines. Parfois, j’ai environ 15 œufs par jour ou 10 et je m’assure que je mangeons 4 à 5 repas par jour. Prabhas et moi devons avoir l’air musclés et bien musclés pour ce rôle. Nous prenons naturellement du poids sans stéroïdes ni suppléments et prenons des protéines de lactosérum normales, c’est tout. «

«Adipurush» marquera de nombreuses premières pour l’acteur, son premier film pan-indien et son premier rôle mythologique.

Sunny Singh divertit souvent ses fans grâce à ses publications sur les réseaux sociaux partageant des images monochromes à couper le souffle et des légendes pleines d’esprit.

Sur le plan du travail, il sera vu comme Laxman dans le réalisateur Om Raut qui met également en vedette Prabhas, Kriti Sanon et Saif Ali Khan.

«Adipurush» sera tourné en hindi et en télougou en deux langues. Ce film 3D sera doublé et diffusé en tamoul, malayalam, kannada et de nombreuses langues étrangères. Produit par Bhushan Kumar, Krishna Kumar, Om Raut, Prasad Sutar et Rajesh Nair, le film est actuellement en phase de pré-production et devrait sortir en 2021 et sortir en salles en 2022.