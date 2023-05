Sunny Leone s’ouvre sur le fait d’avoir fait face à des commentaires méchants dans sa carrière, des gens qui ont dit qu’elle n’était « qu’une star du porno… »

Sunny Leone est ravie alors qu’elle et son équipe du dernier film sorti, Kennedy, ont reçu une standing ovation de 7 minutes au Festival de Cannes. Le film a été présenté en première dans la section Midnight Screenings du festival au Grand Théâtre Lumière. Tout en faisant la promotion du film au festival, Sunny a interagi avec Forbes India et a expliqué comment elle avait surmonté les commentaires méchants au fil des ans.

Au cours de la conversation, Sunny a rappelé comment les gens se moquaient de son passé et comment avec Kennedy, les choses étaient différentes pour elle. « Je crois que vos actions sont plus fortes que vos paroles. Tous ces gens qui ont dit : ‘Tu ne peux pas faire ça, ou tu n’es pas assez bon, ou tu sais que tu es juste Sunny Leone, la star du porno, tu es juste ce quotient glamour que nous avons ajouté « , tous ces différents commentaires qui durent depuis tant d’années. Vous ne pouvez pas dire ça cette fois. Vous ne pouvez pas simplement dire que Sunny Leone est dans ce film à cause de qui elle est et quel était son passé.

Voici Sunny Leone sur le tapis rouge de Cannes





Sunny a en outre révélé comment elle cachait sa douleur après avoir été affectée par des commentaires méchants. L’actrice a déclaré que les gens ne savent pas toujours comment leurs commentaires ou ce qu’ils disent ou les gens qui écrivent ces articles qui sont juste méchants, ou les gens pensent le pire de vous. Sunny a déclaré: « Vous vous cachez derrière votre sourire en disant: » Non, ça va, je vais dépasser ça « , mais au fond de vous, cela vous blesse et vous affecte, mais en tant qu’artiste, vous n’êtes pas autorisé à montre CA. »

Kennedy est écrit et réalisé par Anurag Kashyap avec Rahul Bhat et Sunny Leone. Le film a été produit par Zee Studios et Ranjan Singh & Kabir Ahuja de Good Bad Films. Le DOP du film est Sylvester Fonseca. La musique du film est composée par Ashish Narula avec Aamir Aziz & Boyblanck. Le montage du film est réalisé par Tanya Chhabria et Deepak Kattar. La conception sonore du film est réalisée par Kunal Sharma et le Dr Akshay Indikar.