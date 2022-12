Sunny Leone se souvient avoir reçu des courriers haineux et des menaces de mort de l’Inde lorsqu’elle a commencé à travailler dans l’industrie du divertissement pour adultes à 19 ans.

Sunny Leone était une star adulte populaire avant de décider de quitter l’industrie du divertissement pour adultes pour commencer une carrière à Bollywood. Il lui a fallu un certain temps pour obtenir le genre d’acceptation qu’elle souhaitait de la part de ses collègues de l’industrie. Elle a finalement parcouru un long chemin pour devenir l’une des actrices les plus recherchées de l’industrie. Bien que Sunny ait toujours été la victime des trolls, elle s’est récemment souvenue qu’elle avait été confrontée à des trolls brutaux au cours de sa première carrière dans l’industrie du film pour adultes aux États-Unis.

L’actrice de 41 ans a déclaré que même si elle vivait au Canada, elle faisait face à la pêche à la traîne en Inde. Elle avait à peine 19-20 ans lorsqu’elle a commencé sa carrière en tant que star du divertissement pour adultes. Elle a dit qu’elle avait l’habitude de recevoir des courriers haineux et des menaces de mort de l’Inde, ce qui la rendait sceptique quant à l’idée de venir en Inde. Elle a dit que les gens en Inde étaient très en colère contre elle et disaient toutes sortes de choses folles à son sujet.

Se souvenant de sa première rencontre avec des trolls et des gens qui parlaient mal d’elle, Sunny a déclaré à Galatta Plus : “Quand j’ai reçu ces lettres, j’avais 19-20 ans et quand tu as 19-20 ans, il y a beaucoup de choses qui t’affectent d’une certaine manière. cela ne m’affecterait plus maintenant et vous ne savez tout simplement pas. Et j’étais seul, donc ce n’était pas comme si j’avais quelqu’un pour me guider, ou parler de ces choses en disant ‘ça va, détends-toi, ne t’inquiète pas pour les ennemis , il y en a tellement là-bas’.”

Sunny héberge actuellement l’émission de téléréalité basée sur les rencontres Splitsvilla X4 avec Arjun Bijlani. Elle a déjà été vue dans le film Kannada Champion, sorti plus tôt cette année. Elle a également été vue dans l’ artiste de masse Telugu Ginna , face à Vishnu Manchu et son film tamoul Oh My Ghost . Plus tôt dans l’année, Sunny a également figuré dans une série Web en hindi, intitulée Anamika. Elle a tout fait en 2022.