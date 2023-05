Sunny Leone révèle que Daniel Weber lui a sauvé la vie, dit que Dieu l’a envoyé « à mon moment le plus bas »: Regardez

L’actrice de Bollywood, Sunny Leone, a écrit dimanche une note romantique pour son mari Daniel Weber et a déclaré qu’il était entré dans sa vie au plus bas. Avec la note, elle a laissé tomber une adorable vidéo de Cannes 2023.

Dans le clip, on peut voir le couple poser pour les caméras. Sunny a écrit : « Dieu t’a envoyé @dirrty99 dans ma vie à mon plus bas moment. À ce moment-là, vous m’avez littéralement sauvé la vie et vous êtes à mes côtés depuis. 15 ans de complicité ! Sans vous ce moment au @festivaldecannes n’aurait jamais eu lieu. Votre combat continu pour me propulser vers l’avant et m’aider à suivre mes rêves est vraiment un altruisme à un autre niveau. Je t’aime et merci ! »

Regarder la vidéo:





Daniel a également répondu à son message, il a commenté: « Vous avez mérité tout ce que vous avez accompli !!!!! Avec ou sans moi !!!! Je t’aime !!!!! C’est juste le début!!!! » Le deuxième a dit: « Aww vous les gars. » Le troisième a dit : « La reine montre son pouvoir. » Le quatrième a dit : « Vous méritez tous les deux le monde.

Pour les non-initiés, Kennedy du réalisateur Anurag Kashyap avec Sunny Leone, Rahul Bhat et Abhilash Thapliyal, Kennedy a reçu une standing ovation de 7 minutes lors de sa première à Cannes.

Au cours de la conversation, Sunny a rappelé comment les gens se moquaient de son passé et comment avec Kennedy, les choses étaient différentes pour elle. « Je crois que vos actions sont plus fortes que vos paroles. Tous ces gens qui ont dit : ‘Tu ne peux pas faire ça, ou tu n’es pas assez bon, ou tu sais que tu es juste Sunny Leone, la star du porno, tu es juste ce quotient glamour que nous avons ajouté « , tous ces différents commentaires qui durent depuis tant d’années. Vous ne pouvez pas dire ça cette fois. Vous ne pouvez pas simplement dire que Sunny Leone est dans ce film à cause de qui elle est et quel était son passé.

Sunny a en outre révélé comment elle cachait sa douleur après avoir été affectée par des commentaires méchants. L’actrice a déclaré que les gens ne savent pas toujours comment leurs commentaires ou ce qu’ils disent ou les gens qui écrivent ces articles qui sont juste méchants, ou les gens pensent le pire de vous. Sunny a déclaré: « Vous vous cachez derrière votre sourire en disant: » Non, ça va, je vais dépasser ça « , mais au fond de vous, cela vous blesse et vous affecte, mais en tant qu’artiste, vous n’êtes pas autorisé à montre CA. »