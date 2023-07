Sunny Leone révèle comment elle a changé son nom de Karenjit Kaur; révèle la réaction de colère de maman

Léon ensoleillé est l’une des actrices dont on parle le plus dans l’industrie. Elle est d’abord entrée dans le show business indien avec Grand chef. L’actrice a depuis joué dans des films et a complètement quitté l’industrie du divertissement pour adultes. Sunny a partagé son histoire dans son Karenjit Kaur L’histoire inédite de Sunny Leone mais maintenant, l’actrice a parlé de certains éléments de sa vie antérieure, comme la façon dont elle a changé son nom de Karenjit à Sunny Leone. L’actrice a également partagé la réaction furieuse de sa mère à la même chose.

Sunny Leone révèle comment elle a changé son nom de Karenjit Kaur

Dans une récente interview, Sunny a révélé qu’elle avait demandé à un magazine de choisir son nom de famille et qu’elle avait choisi le nom de Sunny. L’actrice d’Ek Paheli Leela était aux États-Unis pour une interview avec un magazine et on lui a demandé quel nom elle voulait porter. Sunny Leone est devenu vide à ce moment-là. Sunny travaillait alors au service des ressources humaines du cabinet fiscal et de retraite. Et elle a également travaillé comme réceptionniste. Sunny faisait une interview à cet endroit et elle a dû raccrocher avant que quelqu’un ne l’attrape. Elle leur a donc dit d’utiliser Sunny comme prénom et a demandé aux gens du magazine de choisir n’importe quel nom de famille.

Sunny Leone révèle la réaction de colère de sa mère à son nom

Eh bien, Sunny se trouve être le surnom de son frère. Le nom du frère de Sunny est Sandeep Singh et tout le monde l’appelle Sunny. Et sa mère détestait qu’elle ait choisi le nom de Sunny. « De tous les noms, c’est celui que vous avez choisi ? » J’étais comme, ouais, c’est juste ce qui m’est venu à l’esprit Et puis le magazine a choisi le nom de famille et je l’ai juste gardé », a déclaré Sunny, rapporte Hindustan Times.

Sunny Leone a déjà commencé à travailler dans l’industrie pour adultes. Elle a dit que la meilleure partie était qu’elle avait pu travailler avec les meilleures entreprises. L’actrice a partagé qu’elle avait lu attentivement chaque contrat pour s’assurer que même l’entreprise obtenait ce qu’elle voulait et qu’elle obtenait ce qu’elle voulait. Elle s’est assurée qu’elle n’était jamais exploitée. Sa déclaration est devenue virale dans les nouvelles du divertissement.

Sunny Leone est née au Canada dans une famille sikh indienne. Elle a déménagé en Inde il y a quelques années et travaille depuis à Bollywood. Sunny est apparu dans un certain nombre de chansons et a également joué dans des films. Elle sera ensuite vue dans Kennedy réalisé par Anurag.