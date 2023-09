Sunny Leone a souhaité au réalisateur de Kennedy, Anurag Kashyap, et l’a même appelé « l’homme qui a réellement changé le cours de ma vie ! »

L’acteur Sunny Leone a rédigé dimanche un adorable souhait d’anniversaire pour le réalisateur de son film Kennedy, Anurag Kashyap. Sur Instagram, Sunny a partagé une photo. Sur la photo, on pouvait voir Sunny embrasser Anurag sur ses joues. Le réalisateur de Gangs of Wasseypur, en revanche, pouvait être vu souriant.

Partageant la photo sur ses réseaux sociaux, elle a légendé : « Joyeux anniversaire à l’homme qui a réellement changé le cours de ma vie ! J’espère que votre journée sera pleine d’amour et de lumière ! Je t’aime du fond du cœur ! »

Voici le message





Dirigé par Kashyap, Kennedy met en vedette Sunny Leone, Rahul Bhat et Abhilash Thapliyal dans les rôles principaux. Le film tourne autour d’un ancien policier insomniaque, longtemps considéré comme mort, mais qui travaille toujours pour le système corrompu et cherche la rédemption. Le film a été projeté au Festival de Cannes et au 14e Festival du film indien de Melbourne.

Kennedy a reçu une standing ovation au Festival de Cannes 2023. Il a été sélectionné comme film de clôture du 14e Festival du film indien de Melbourne (IFFM). Plus tôt, Kashyap avait déclaré : « Je suis ravi que ‘Kennedy’ soit le film de clôture de l’IFFM. C’est le premier festival de films indiens que nous organisons dans le monde, et je suis impatient de connaître la réaction du public. Je serai là. d’y assister et d’évaluer la réaction, et je suis sûr qu’ils aimeront le film, tout comme le public mondial qui a vu le film jusqu’à présent. »

Récemment, l’actrice-réalisatrice-productrice Pooja Bhatt a félicité Sunny Leone pour s’être imposée à Bollywood. En parlant à Siddharth Kannan, Pooja a révélé qu’avant que Sunny ne fasse ses débuts à Bollywood avec Jism 2, elle avait été considérée pour la préquelle de 2003, Jism. Cependant, à cette époque, Sunny a signé un contrat avec Penthouse et il ne lui était donc pas possible de faire le film. Ensuite, les réalisateurs ont fait appel à Bipasha Basu pour le rôle, et le film a connu un grand succès au box-office.