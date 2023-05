Sunny Leone pose dans une robe verte découpée sexy avant la première de Kennedy au Festival de Cannes 2023

Sunny Leone a atteint la Côte d’Azur pour la première mondiale de son prochain film Kennedy au 76e Festival de Cannes 2023 en cours le lundi 22 mai. Le réalisateur Anurag Kashyap, qui met en vedette Rahul Bhat dans le rôle principal et Sunny dans le rôle de Charlie, sera présenté dans la section Séances de minuit le 24 mai.

Lundi soir (selon l’heure de l’Inde), l’actrice a publié une série de photos de son premier look sur Instagram avec la légende, « Incroyable premier jour @festivaldecannes faisant des interviews pour #kennedy ». Sunny avait l’air magnifique alors qu’elle enfilait une robe sexy en satin vert fendue à une épaule sur les photos, qui est devenue virale en quelques minutes.

Dans une interview, la star du porno devenue actrice, qui a acquis une renommée auprès du public indien après son apparition dans Bigg Boss 5 en 2011, a parlé de la pression de marcher sur le tapis rouge à Cannes 2023 et s’est également demandé pourquoi les gens sont obsédés par ce qu’elle porterait pour la première de Kennedy.





S’adressant à Film Companion, Leone a déclaré: « J’ai une anxiété sévère, c’est-à-dire sévère. Ce n’est pas que je n’ai jamais été sur le tapis rouge auparavant, je pense que c’est (la pression) parce que c’est moi et quelque chose de bien plus. Le sentiment derrière cela film en particulier, le sentiment qu’il a été choisi par un groupe de jurys aussi prestigieux et qu’il (Kennedy) l’a fait et ils l’ont apprécié et ont dit : « Oui, nous voulons que votre film fasse partie de ce festival ». Cela signifie tellement plus. »

« Ce que je trouve très étrange, c’est la toute première question que les gens posent : ‘Qu’est-ce que tu vas porter ?’ Je ne sais pas, je vais porter des vêtements ? Je ne sais tout simplement pas ce que c’est. Mon objectif principal dans tout ce processus est de conserver autant que je le fais, qui je suis et comment je pense que je devrais être belle et pas ce que les autres pensent que je devrais porter. Je sais que si je me sens bien dans ce que je porte, je serai confiante », a-t-elle conclu.

LIRE | Anurag Kashyap et Vikram clarifient la confusion sur le casting de Kennedy sur Twitter : « Il n’y a pas besoin de réaction excessive »