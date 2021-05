Sunny Leone, Mia Khalifa figure au menu d’un restaurant Malai Chaap ! – Voir photo | Buzz News

L’actrice a fait ses débuts à Bollywood avec le thriller érotique ‘Jism 2’ de 2012 et a joué dans plusieurs films de Bollywood tels que ‘Jackpot’, ‘Ragini MMS 2’, ‘Ek Paheli Leela’, ‘Tera Intezaar’.

Elle est allée sur Instagram pour partager la photo d’un plat appelé » Sunny Leone Chaap » et » Mia Khalifa Chaap » dans un restaurant nommé » Singh’s Malai Chaap Wale « . Elle a simplement écrit « Lol » dans son histoire et l’a posée aux fans.

New Delhi : L’actrice de Bollywood Sunny Leone s’est récemment rendue sur Instagram pour partager une photo d’un restaurant qui a nommé l’un des éléments du menu d’après elle et l’actrice a trouvé cela assez amusant.

