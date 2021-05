Sunny Leone est méconnaissable sur la photo de retour de son enfance partagée par son mari Daniel Weber

L’acteur Sunny Leone a récemment célébré son 40e anniversaire et des fans de partout l’ont inondée de souhaits d’anniversaire et de bénédictions sur les réseaux sociaux. Le mari ensoleillé Daniel Weber s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour souhaiter à l’actrice d’une manière spéciale.

Weber a partagé une adorable photo d’enfance de sunny et a écrit un doux message pour elle sur son compte Instagram. Weber a partagé un collage de deux photos, l’une d’un enfant en bas âge Sunny, toutes superposées et posant pour la caméra dans la neige tandis que l’autre photo montre un Sunny glamour.

« Merci d’être toi !!!! Joyeux anniversaire bébé !!! Vous méritez tout dans la vie !!! Tu es une inspiration!!! Je vous aime !!! » il a écrit dans son message.

Des centaines de fans ont commenté la photo pour dire à quel point l’actrice était mignonne. Weber et Sunny ont franchi le cap des 10 ans du mariage le 9 avril de cette année. Le couple a trois enfants ensemble: Nisha, Asher et Noah.

Pendant ce temps, l’acteur s’est rendu sur son Instagram pour remercier ses fans pour tous leurs souhaits et a demandé à chacun de rester à l’intérieur et de rester en sécurité.

«Tellement reconnaissant pour tout l’amour mis pour me faire me sentir spéciale le jour de mon anniversaire. Nous nous débrouillons avec les ressources qui nous entourent mais Nisha, Asher, Noah et Daniel se sont débrouillés. Au-delà touché. Vous pouvez avoir toutes les choses du monde, mais sans famille, vous n’êtes rien. J’ai la chance d’avoir une belle famille, des amis et vraiment tout le monde qui me bénit avec leur amour! Je vous aime tous tellement! Que Dieu bénisse et restez en sécurité tout le monde! Tenez vos proches près de vous et protégez-vous les uns les autres à tout prix !! C’est notre travail en tant que parents de protéger notre famille et de nourrir notre famille. Restez à l’intérieur et portez un masque !! » elle a écrit dans son message.

Sunny sera ensuite vu dans le thriller psychologique «Shero». L’acteur a également ‘Anamika’, une série d’action gun-fu écrite et réalisée par Vikram Bhatt, dans son minou.