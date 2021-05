Sunny Leone demande à son fils Asher «qui vous a rendu si belle», sa réponse fera fondre votre cœur! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Sunny Leone s’est récemment rendue sur Instagram pour partager la conversation réconfortante qu’elle a eue avec son fils Asher avant de quitter la maison pour le travail.

L’actrice a partagé une photo de son fils assis parmi les buissons, regardant innocemment à ses côtés et a écrit la conversation entre lui et elle. Elle a demandé à son fils – « qui vous a rendu si belle? » et il a répondu en disant: « Tu as fait maman … ».

La réponse adorable de son fils a laissé Sunny en larmes avant de devoir partir travailler et tout ce qu’elle voulait faire était de passer quelques minutes de plus avec lui.

Jetez un œil à son joli post:

L’actrice a fait ses débuts à Bollywood avec le thriller érotique de 2012 «Jism 2» et a joué dans plusieurs films de Bollywood tels que «Jackpot», «Ragini MMS 2», «Ek Paheli Leela», «Tera Intezaar».

Sur le plan du travail, la populaire mannequin-actrice est occupée avec son prochain film «Shero». L’actrice continue de partager ses vidéos des coulisses des décors du film tourné au Kerala. Avant cela, Sunny vient de terminer le tournage de ‘Anamika’ de Vikram Bhatt.

Elle sera également vue dans ‘La bataille de Bhima Koregaon’ réalisé par Ramesh Thete, avec Arjun Rampal.