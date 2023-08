Sunny Hostin souhaite à son fils Gabe un joyeux 21e anniversaire avec de nouvelles photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Allocca/Starpix/Shutterstock

Ensoleillé Hostin est une maman fière ! La vue hôte, 54 ans, a posté quelques photos de son fils Gabé alors qu’il fête son 21e anniversaire le jeudi 17 août. Elle lui a écrit un hommage affectueux alors qu’il frappait l’anniversaire historique, où elle a dit à quel point elle était heureuse d’être sa mère. Les photos semblaient avoir été prises lors d’un voyage en famille à Ibiza, et il semblait que le jeune homme avait passé un bon moment à fêter son anniversaire.

Dans sa légende, Sunny a écrit à quel point elle était heureuse de pouvoir célébrer l’anniversaire spécial de son fils avec lui. « Joyeux 21e anniversaire à cette belle âme qui a fait de moi une maman pour la première fois. Nous ne pourrions être plus fiers du jeune homme que tu es devenu. Tu es une bénédiction. Merci d’avoir choisi de passer cette étape importante avec la famille et la famille choisie », a-t-elle écrit.

Les photos montraient Gabe se relaxant au bord de la piscine, debout sur une planche de surf et dégustant un morceau de gâteau d’anniversaire. Certaines des autres photos le montraient penché pour parler à sa mère et à un autre selfie familial. La dernière photo comprenait toute la famille au dîner.

Ensoleillé Voir co-hôte Ana Navarre a également laissé un commentaire avec des bons voeux (et quelques bons conseils de vacances). « Joyeux anniversaire, Gabriel ! Profitez de chaque jour du 21. Aussi, mettez de la crème solaire », a-t-elle écrit.

Sunny a été mariée à son mari Emmanuel « Manny » Hostin depuis 1998. Outre Gabe, le couple a également une fille cadette Palome, 17. Sunny parle régulièrement de ses deux enfants et de son mari dans des segments sur les relations et la famille sur La vue.

Gabe rend définitivement ses parents fiers. Il est étudiant à Harvard, et il publie souvent sur ses réseaux sociaux comment il fait partie du « programme de mentorat de l’Ivy League ». Sunny a partagé des photos de la journée émouvante où ils l’ont déposé à l’école en août 2021. De plus, il fait également des voyages incroyables et il publie régulièrement des photos et des vidéos de ses voyages.