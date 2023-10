Sunny et Bhupinder Singh Gill arbitreront ensemble le match de la Ligue élite d’Angleterre à un moment historique pour le football et l’arbitrage | Actualités footballistiques

Sunny et Bhupinder Singh Gill marqueront une autre tranche d’histoire lorsque les frères présideront le tout premier match de la Ligue élite masculine d’Angleterre à domicile contre le Portugal la semaine prochaine.

Avec un pool de joueurs provenant principalement des U20 de la saison dernière, l’équipe de la Ligue élite masculine d’Angleterre est ouverte aux joueurs nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004.

L’Angleterre affrontera également l’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas lors de la première Euro Elite League, avec leur match d’ouverture en Roumanie jeudi.

Le duo des Spurs Dane Scarlett et Alfie Devine et le jeune de Liverpool Luke Chambers font partie des joueurs de l’équipe nommés par l’entraîneur-chef par intérim Joe Edwards.

Image:

Dane Scarlett célèbre le but de l’Angleterre lors de la Coupe du Monde U20 de la FIFA plus tôt cette année





L’Angleterre affrontera le Portugal en Euro Elite League à Milton Keynes mardi, et les frères sikhs-pendjabi Sunny et Bhupinder deviendront le premier duo de Sud-Asiatiques britanniques à officier à ce niveau – effectivement un échelon en dessous du football international, étant donné les joueurs âgés de presque 22 sont éligibles pour jouer.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’arbitre noir le mieux classé d’Angleterre, Sam Allison, et le meilleur arbitre de la communauté sud-asiatique, Sunny Singh Gill, ont uni leurs forces pour arbitrer Swindon contre Leyton Orient dans le but de promouvoir la diversité dans le football et l’arbitrage.



Le pionnier Ruebyn Ricardo, qui est devenu le plus jeune arbitre noir de la ligue de football lorsqu’il a pris en charge l’affrontement de Crewe en Ligue 2 contre Swindon Town en avril à l’âge de 25 ans, sera le quatrième arbitre du match.

Sunny est l’arbitre d’origine sud-asiatique le mieux classé dans le football anglais, et son jeune frère Bhupinder est l’arbitre assistant le plus ancien issu de la communauté.

Plus d’Asiatiques du Sud dans le football

Leur père, Jarnail Singh, est le premier et le seul arbitre sikh enturbanné de l’histoire de la Ligue de football, dirigeant plus de 150 matches dans toutes les divisions entre 2004 et 2010.

Au tournant de l’année, Sky Sports News a annoncé en exclusivité que Bhupinder allait entrer dans l’histoire en tant que premier arbitre assistant sikh-pendjabi à officier en Premier League.

Bhupinder s’est aligné aux côtés de Marc Perry pour soutenir l’arbitre du match Thomas Bramall pour l’affrontement de Southampton avec Nottingham Forest, avec John Brooks agissant en tant que quatrième officiel.

Sa nomination pour le match à St Mary’s a été saluée par Howard Webb, responsable de l’arbitrage de PGMOL, dans une interview exclusive avec Actualités Sky Sports.

Webb a déclaré : « La nomination de Bhupinder en Premier League et dans la meilleure ligue du monde montrera à un public encore plus large ce qui est possible pour des personnes d’horizons différents.

« Cela donnera aux autres Britanniques [South] Aux garçons et aux filles asiatiques, une opportunité de voir quelqu’un qui leur ressemble faire quelque chose qu’ils pensaient impossible pour eux auparavant. »

Six mois plus tôt, Actualités Sky Sports a révélé que le frère aîné de Bhupinder Sunny avait obtenu une promotion au sein du groupe national d’arbitres de match de l’EFL.

Sunny a suivi les traces de son père au début de la saison dernière lorsqu’il a pris en charge Northampton contre Hartlepool devenir le premier Sud-Asiatique britannique à arbitrer un match de championnat depuis son père Jarnail Singh il y a plus de dix ans.

Image:

L’ancien arbitre de l’EFL, Jarnail Singh, a rencontré les journalistes de Sky Sports News, Fadumo Olow et Miriam Walker-Khan, lors d’une récente visite aux studios Sky.





Jarnail a dit Actualités Sky Sports il était « un père très fier » après avoir regardé depuis les tribunes, Sunny insistant sur le fait qu’il aspire à aller encore plus loin dans le jeu.

« Suivre les traces de mon père et devenir le prochain Sud-Asiatique et Sikh-Punjabi à être promu arbitre de l’EFL est un moment de fierté », a déclaré Sunny. Actualités Sky Sports.

« Une décennie après que mon père ait arbitré dans l’EFL, j’ai réalisé mon rêve et j’ai suivi ses traces.

« Cela a demandé beaucoup de travail acharné de s’entraîner en dehors du terrain, de s’améliorer dans tous les domaines avec l’aide du [refereeing body] PGMOL et mes coachs.

« Je veux maintenant me fixer plus d’objectifs et réaliser mon rêve de devenir le premier Sud-Asiatique à arbitrer en Premier League. »

Les Sud-Asiatiques britanniques dans le football

Pour plus d’histoires, de reportages et de vidéos, visitez notre page révolutionnaire South Asians in Football sur skysports.com et South Asians in the Game blog et restez à l’écoute de Sky Sports News. et nos plateformes numériques Sky Sports.