Sunny Edwards vs Andres Campos LIVE: heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment suivre – Showtime défend le titre mondial au triple en-tête de Wembley

Sunny Edwards défendra sa couronne IBF contre Andres Campos dans une triple tête d’action pour le titre mondial ce week-end.

La star britannique fait sa première apparition après avoir signé pour les promotions Matchroom d’Eddie Hearn en mars sur une énorme carte de Wembley.

2 Edwards a remporté ses 19 combats professionnels Crédit : Getty

Edwards (19-0, 4 KO) revient sur le ring sans s’être battu depuis sa victoire sur Felix Alvarado par décision unanime en novembre.

Campos (15-0, 4 KO) n’est que septième au classement IBF et marque la troisième défense de Showtime de sa ceinture.

Sur un undercard empilé, Nina Hughes défendra sa ceinture de poids coq WBA contre sa compatriote britannique Shannon Courtenay.

La compatriote locale de la paire, Ellie Scotney, cherchera également à remporter le titre IBF des super-coqs contre Cherneka Johnson.

Edwards vs Campos: comment suivre

Ce combat pour le titre aura lieu le samedi 10 juin.

Il se déroulera à l’OVO Arena de Wembley.

La nuit de combat devrait commencer à 19 heures et les promenades sur le ring de l’événement principal devraient commencer vers 22 heures.

Il sera diffusé en direct sur DAZN avec une couverture commençant à 19h – les préliminaires sur Before the Bell commencent à 16h20.

Les fans peuvent s’inscrire à DAZN pour seulement 9,99 £ par mois pour regarder le combat en direct sur DAZN.com ou via l’application DAZN. Plus de détails ici.

Alternativement, les abonnés DAZN qui ont une boîte Sky compatible HD peuvent s’inscrire pour regarder le combat sur DAZN 1 HD sur le canal 429 sur Sky ici.

2 Edwards a présenté un affichage de boxe typiquement magistral pour battre Alvarado Crédit : Getty

Edwards contre Campos: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Sunny Edwards contre Andres Campos – pour le titre IBF World Flyweight

Nina Hughes contre Shannon Courtenay – pour le titre WBA des poids coq

Cherneka Johnson contre Ellie Scotney – pour le titre IBF des super-coqs

Cheavon Clarke contre David Jamieson

Youssef Khoumari contre Reece Bellotti

Johnny Fisher contre TBA

Shannon Ryan contre TBA

George Liddard contre TBA

Muhammad Ali contre TBA

Edwards contre Campos : qu’est-ce qui a été dit ?

« Campos appelle à me battre depuis quelques années maintenant depuis que je suis champion, ce qui m’est étrange », a déclaré Edwards.

« Alors, maintenant je vais le cuisiner comme du piment doux et le renvoyer faire ses valises avec sa queue entre ses jambes. »

Le promoteur Hearn a ajouté: «Quelle nuit nous avons en magasin le 10 juin à Londres.

«Des gros titres ensoleillés lors de son premier combat avec nous et avec ces combats d’unification massifs à l’horizon, il cherchera à briller contre Andres, qui peut bouleverser les chances lors de son premier combat pour le titre mondial.

«Les combats pour le titre mondial entièrement britanniques ont toujours ce petit plus de piquant, et je m’attends à ce que Nina et Shannon livrent des feux d’artifice, et il en va de même pour la bataille entre Cherneka et Ellie, un combat qui sera riche en drames et en compétences.

« Chev et Youssef verront leurs références de titre testées dans des batailles importantes avec David et Reece, l’incroyable soutien de Johnny sera à nouveau en vigueur et c’est une excellente plate-forme pour Shannon, George et Muhammad pour se pavaner – le 10 juin est une autre nuit incontournable. -voir l’action.