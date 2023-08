Sunny Deol visitera la maison d’Esha Deol pour la PREMIÈRE fois pour célébrer Raksha Bandhan cette année ? [Exclusive]

Déol ensoleillé a une relation changée et meilleure avec ses demi-soeurs Esha Déol et Ahana Déol; leur tiff est devenu le sujet brûlant pendant Gadar 2 fils star Karan Déoloù il n’aurait apparemment pas invité Héma Malini et Esha et Ahana, et plus tard après le mariage, Dharmendra s’est ouvertement excusé auprès de ses filles de ne pas avoir été invitées et a mentionné qu’il était impuissant face à la décision. Esha est devenue une personne plus grande et a attiré beaucoup d’attention pour son message de félicitations à son neveu Karan pour son mariage avec Drishya Acharya. Et plus tard, elle a même donné tout son amour et sa chance à son grand frère pour son Gadar 2 libérer. Et il semble que tout ce geste a fait changer d’avis Sunny, et il a invité ses sœurs à la projection spéciale de Gadar 2et les fans célébraient et encourageaient les acteurs, qualifiant cela de moment emblématique.

Et maintenant, un initié a révélé à BollywoodLife que cette fois, la superstar célébrera Raksha Bandhan avec ses sœurs, et elles pourraient également lui lier Rakhi pendant le festival. ‘Sunny Paaji est extrêmement heureux en ce moment parce qu’il a été témoin du succès tant désiré avec Gadar 2, et donc il veut oublier tout le passé et se concentrer sur le présent. Et cette année, il pourrait visiter la maison de sa sœur pour attacher Rakhi avec ses frères Bobby Déol et Abhay Déol« .

Dharmendra a versé des larmes de joie après avoir vu ses enfants se réunir pour la première fois.

Dharmendra, qui rayonne de joie en ce moment après avoir vu ses enfants tous ensemble pour la première fois, a partagé une photo de Sunny posant avec Esha et Ahana avec une chanson émouvante sur les frères et sœurs. Et les fans ont vraiment hâte que les frères et sœurs stars célèbrent le festival comme jamais auparavant. Alors que jusqu’à présent, Hema Malini s’est tenue à l’écart pour commenter la réunion d’Esha et Ahana avec Sunny Deol et sa famille, Eh bien, les fans s’évanouissent devant cette réunion, « Apne toh Apne hote hain ».