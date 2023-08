Sunny Deol, star de Gadar 2, révèle les détails de l’appel téléphonique avec Shah Rukh Khan avant d’aller voir son nouveau film

La star de Gadar 2, Sunny Deol, se réjouit du succès de son film. Le film a rapporté plus de Rs 450 crores en Inde et continue de gagner de l’argent le week-end. Cela a ramené le public des petites villes et des petites villes. Cette année, Shah Rukh Khan et Sunny Deol ont fait le tour de Bollywood. Tous deux ont rapporté près de Rs 2 000 crores à l’industrie cinématographique. Sunny Deol dans une interview avec Zoom TV a déclaré que Shah Rukh Khan l’avait appelé. Il a dit qu’il était vraiment heureux pour sa co-star de Darr. Il aurait déclaré: « Il avait vu ce film et avant cela, il m’a appelé et m’a souhaité et il était si heureux. » Il semble que Shah Rukh Khan ait dit à Sunny Deol qu’il méritait chaque instant de son succès. Il a également parlé à Gauri Khan. L’homme machiste met en vedette Shah Rukh Khan et il avait parlé au fil des années lorsqu’ils devaient discuter de certaines choses. Sunny Deol a déclaré qu’il n’y avait aucune animosité car ce qui s’est passé appartenait au passé et que les gens passent à autre chose.

Les fans félicitent Shah Rukh Khan et douchent leur amour sur Gadar 2 étoiles Sunny Deol

Les fans de Shah Rukh Khan sont heureux de voir ce geste de la part de l’acteur de Gadar 2. Cela s’est produit après que SRK ait déclaré aux fans lors d’une session #AskSRK qu’il aimait Gadar 2. Peu de gens ont trollé la superstar en disant qu’il mentait. Cela prouve que Shah Rukh Khan était effectivement sincère à ce sujet. Une personne a également écrit que ce serait un véritable déchaînement si ces deux-là se réunissaient un jour pour un film.

J’ai appelé Sunny Deol et je l’ai félicité pour le succès de Gadar2 J’ai abandonné le film AAZ et je l’ai proposé à #AkshayKumar dès qu’il a appris qu’Akshay souffrait financièrement et était en dépression après avoir livré 8 catastrophes consécutives au box-office !! Acteur le plus sûr avec un pic.twitter.com/Mqpmt8cph0 ? (@iWorshipSRK) 29 août 2023

SRK est trop content du succès de Gadar 2 – Sunny Deol ? Une fois que SRK a déclaré le journal positif Abhi Zinda Hai ??#ShahRukhKhan #SunnyDeol#Gadar2 #JawanTrailerpic.twitter.com/nbTpsLGvJv ???? ? ???? ? (@_iam_asif) 29 août 2023

Sunny Deol : » Il ( Shah Rukh Khan ) m’a appelé et m’a dit qu’il était vraiment heureux du succès de #Gadar2 « @iamsunnydeol @iamsrk #ShahRukhKhan pic.twitter.com/IpRLuKfVxf Shah Rukh Khan Fc – Pune (SRK Fc Pune) (@SRKFC_PUNE) 29 août 2023

Jawan va-t-il donner une rude concurrence aux records de Gadar 2 ?

Jawan est prêt à obtenir une plus grande ouverture que Pathaan au box-office. Ce sera non seulement en Inde mais aussi à l’étranger, selon les estimations. Gadar 2 a réalisé la majorité de ses revenus uniquement en Inde. Cela ne s’est pas bien passé à l’étranger.