Sunny Deol, star de Gadar 2, retrouve Rajkumar Santoshi pour leur quatrième collaboration avec un fort angle pakistanais

Les stars des années 90 sont de retour et comment. Après le succès phénoménal de Gadar 2, les fans veulent savoir quel film Sunny Deol signera ensuite. On dirait qu’il a conclu l’affaire. Aamir Khan et Rajkumar Santoshi collaborent sur quelques projets, et l’un d’eux a Sunny Deol. La star machiste, désormais occupée à lire des scénarios, commencera à travailler d’ici fin 2023. Après le succès de Gadar 2, tous les fans de Sunny Deol voulaient un film avec Rajkumar Santoshi. Leurs films Ghayal, Ghatak et Damini ont un statut culte. Les fans espéraient annoncer une suite de Damini ou Ghatak mais c’est un tout nouveau film.

Sunny Deol et Rajkumar Santoshi filment avec un angle pakistanais

Selon un rapport de Pinkvilla, le film sera basé sur la célèbre pièce de théâtre punjabi, Jis Lahore Nai Dekhya O Jamyai Nai. Le livre est écrit par Asghar Wajahat. Le livre a été écrit dans les années 1980 et de nombreuses productions théâtrales ont été basées sur celui-ci. L’événement se déroule autour de la partition de l’Inde et du Pakistan en 1947. Il s’agit d’une famille musulmane qui déménage de Lucknow à Lahore, où elle trouve refuge dans une grande haveli abandonnée par une famille hindoue fuyant la ville. Le drame commence lorsqu’une vieille femme hindoue vivant dans un grand palais comme chez elle refuse de bouger de la propriété. Le scénariste original Wahajat co-écrira le scénario avec Rajkumar Santoshi. Le film sera riche en émotions. Ils prévoient également de le réaliser sur une grande toile.

Projet de rêve de Rajkumar Santoshi

Il semblerait que le cinéaste envisageait depuis dix ans un film autour de cette pièce. En 2013, il avait décidé d’embarquer Anil Kapoor mais le projet a été abandonné. Selon Pinkvilla, il prévoyait de le relancer en 2018 avec Sunny Deol mais n’a pas trouvé de financements. Désormais, Aamir Khan Productions et Jio Studios sont à bord et ils ont donné le feu vert à son ambitieuse entreprise. Le film est un drame d’action. Le casting se poursuit actuellement pour différents seconds rôles.

Aamir Khan va également bientôt reprendre son travail sur le drame sportif de RS Prasanna basé sur Campeones. Cela pourrait arriver à Noël 2024.