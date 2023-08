Sunny Deol répond si son blockbuster Gadar 2 est « anti-Pakistan » : « Je ne crois pas en… »

Sunny Deol a également été interrogé sur l’utilisation d’images religieuses dans les scènes de violence de Gadar 2 et sur son impact sur le public. Lisez la suite pour savoir ce que l’acteur a répondu.

Gadar 2, avec Sunny Deol dans le rôle principal, a été un blockbuster. Le réalisateur Anil Sharma a gagné plus de Rs 400 crore en Inde et est le troisième film hindi le plus rentable en Inde derrière Pathaan et Baahubali 2 (hindi). Le film est la suite directe du blockbuster Gadar de 2001 : Ek Prem Katha, sorti il ​​y a 22 ans.

Cependant, le film a également fait l’objet de critiques, certains spectateurs le qualifiant d’« anti-Pakistan ». Lorsque Sunny Deol a été interrogé à ce sujet dans sa récente interview au BBC Asian Network, l’acteur a répondu : « Vous voyez, c’est essentiellement une question politique. Ce ne sont pas réellement les gens qui, les gens authentiques, parce qu’à la fin de [the] jour, c’est toute l’humanité là-bas. Que ce soit ici ou là-bas, tout le monde est ensemble. Et même vous verrez que tout au long du film, je n’ai jamais dévalorisé personne parce que je ne crois pas à l’importance de dénigrer les gens ou quoi que ce soit et Tara Singh n’est pas ce genre de personne. »

Lorsque l’acteur Damini a été interrogé sur la sortie du film dans « un climat politiquement très tendu où l’identité religieuse des gens est remise en question », il a répondu : « Nous voulons tous la paix, vous savez, et personne ne veut que tout cela se produise. Mais il est grand temps que les politiques commencent à voir le monde non pas depuis [the point of view of votes] parce que tout le monde le fait pour le plaisir des votes. »

Sunny a en outre été grillé par le fait que lui aussi fait partie de la même politique puisque l’acteur est un député du BJP de la circonscription de Gurdaspur Lok Sabha. « J’en fais partie. Mais chacun a son propre point de vue. Et quoi que vous soyez et ce que vous en pensez, je n’aimerais pas en discuter parce que cela offenserait ou que les gens pourraient l’aimer ou que les gens le dérangeraient ou que les gens diraient toutes sortes de choses. Ce n’est pas mon idée », a répondu l’acteur.

L’acteur lauréat d’un prix national a en outre été interrogé sur l’imagerie religieuse utilisée lors des scènes de violence de Gadar 2, à laquelle il a demandé de ne pas prendre le film « si au sérieux ». Sunny a répondu : « Revoyez, comme je dirais, ne prenez pas ce film si au sérieux. Et si vous demandez franchement, il se passe beaucoup de conneries sur la plateforme numérique. Il y a tellement de chaînes d’information où ils parlent ainsi. beaucoup de conneries qui affectent tout. Mais le cinéma vient pour le divertissement. Ça ne vient pas d’un autre point de vue. Et puis évidemment, il y a une exagération au cinéma parce que c’est comme ça qu’on veut que les personnages soient. S’ils ne sont pas exagérés, on «

Enfin, lorsque Deol a été interrogé sur l’impact de telles représentations sur les gens, il a déclaré : « Oui, je veux dire, les influences du cinéma, les personnages qui influencent. Je sens que je suis responsable en tant qu’acteur de créer des personnages qui seront efficaces pour les enfants. « .





Dans Gadar 2, Sunny Deol, Ameesha Patel et Utkarsh Sharma ont repris leurs personnages de Tara Singh, Sakeena et Jeete alias Charanjeet Singh de la première partie.

