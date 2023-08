Sunny Deol réagit aux rapports de Border 2 après le succès de Gadar 2, dit « Je n’ai pas… »

Sunny Deol s’est rendu sur Instagram et a révélé s’il avait signé Border 2 après le succès de Gadar 2.

Sunny Deol, qui connaît actuellement le succès de Gadar 2, a réagi aux informations en disant qu’il se prépare maintenant pour la suite de Border. Il est allé sur Instagram et a écrit une note à ce sujet et a déclaré: « Je n’ai signé aucun film. »

Il a écrit: « Des nouvelles ont circulé de ma signature de quelques films, je voudrais informer qu’actuellement je me concentre uniquement sur Gadar 2 et que je reçois tout votre amour. Je n’ai signé aucun film et j’annoncerais bientôt quelque chose de spécial au bon moment. Jusque-là, continuez à répandre votre amour sur Tara Singh et Gadar 2. «

Pendant ce temps, selon le rapport de Pinkvilla, l’histoire de Border 2 était prête au cours des dernières années, et actuellement, les producteurs sont en pourparlers pour amener un grand studio à soutenir le projet. Le portail a cité une source qui a déclaré: « Border est l’un des blockbusters les plus historiques du cinéma indien et est facilement un film qui mérite une deuxième partie. L’équipe discute de la probabilité de faire une suite de Border depuis 2 à 3 ans et tout est maintenant enfin en place car l’équipe est prête à faire une annonce officielle de Border 2 dans quinze jours. »

La source a en outre ajouté que les créateurs ont identifié un conte de la guerre indo-pakistanaise de 1971 qui n’a pas été raconté et qu’ils prévoient de l’adapter au grand écran.

Le blockbuster le plus rentable de 1997 met en vedette une distribution d’ensemble comprenant Sunny avec Suniel Shetty, Jackie Shroff, Akshaye Khanna, Puneet Issar, Sudesh Berry et plus encore. Selon les rapports, les créateurs de Border 2 prévoient de conserver Sunny de la préquelle, et il sera soutenu par des acteurs des jeunes générations.

La source a déclaré au portail: « Étant un film d’action lourd, l’équipe choisira des acteurs de la jeune génération plutôt que de rassembler toute la troupe de Border. Sunny Deol sera probablement le seul acteur de Border, qui sera un fait également partie de Border 2. Tout n’en est qu’à ses débuts pour le moment et d’autres mises à jour arriveront une fois que le film sera officiellement annoncé très bientôt.