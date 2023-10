Sunny Deol, la star de Gadar 2, révèle qu’il n’a pas compris le mot « népotisme » au début ; dit : « Baap apne bacche ke liye… »

‘Népotisme» est considéré comme l’un des mots les plus négatifs, surtout à Bollywood. Il y a eu suffisamment de débats à ce sujet au cours des cinq dernières années. Les célébrités elles-mêmes et les internautes ont beaucoup parlé du népotisme et des enfants népo. Et maintenant, Gadar 2 étoile Déol ensoleillé qui est issu de l’une des familles cinématographiques les plus appréciées, a partagé ses réflexions à ce sujet. Cela vient au milieu du deuxième fils de Sunny, Rajveer DeolLes débuts de Bollywood. Le film de Rajveer Dono est sorti le 5 octobre.

Sunny Deol avoue ne pas comprendre le terme népotisme

Dans une interview accordée à un portail d’informations sur le divertissement, Sunny Deol partage que pendant très longtemps, il n’a pas compris le sens du mot népotisme. Le Gadar 2 La star dit à The Lallantop qu’il n’aurait aucune idée de la raison pour laquelle les gens parlent de népotisme. Plus tard, il a compris le sens de ce mot, mais il avait encore une certaine confusion à ce sujet. L’acteur dit que chaque père penserait à l’avenir de son enfant. Etimes cite Sunny en disant : « Baap apne bacche ke liye nahi karta to kiske liye karta hai ? Sunny ajoute qu’il ne s’agit pas seulement de Bollywood mais de tous les domaines. Sunny partage que tout père voudrait que son enfant se sente à l’aise.

Sunny Deol soutient le film de son fils Rajveer Deol Dono

Récemment, Sunny Deol a participé à la grande projection de Dono. Le père adoré a apporté son soutien à Rajveer lors de ses débuts. En donnant un octet média, le Gadar 2 La star a partagé qu’il est important de montrer son soutien et d’encourager les enfants.

Le reste dépendra bien sûr du talent, a déclaré l’acteur avant de souhaiter à Rajveer ses débuts.

Sunny Deol est le fils de l’acteur vétéran Dharmendra. Il est l’une des célébrités les plus aimées du pays. Les frères de Sunny, Bobby Deol et Abhay Deol, aiment également le cinéma. Sa sœur Esha Deol aime également les films. Sunny a lancé son fils, Karan Deol, avec un film intitulé Pal Pal Dil Ke Paas. Et maintenant, Rajveer a fait ses débuts avec Dono qui est réalisé par Avnish Barjatya, le fils de Sooraj Barjatya. Dono met également en vedette Paloma, la fille de Poonam Dhillon. Tous ont un intérêt commun, celui d’agir. Et tous ont leur famille qui les soutient. Mais ils ont chacun tracé leur chemin et continueront de le faire.

Regardez cette vidéo de Sunny Deol ici :

Sunny Deol sur un Gadar 2 frénésie de succès

Pendant ce temps, Sunny Deol profite actuellement du super succès de Gadar 2. Le réalisateur Anil Sharma est devenu le deuxième plus gros chiffre d’affaires avec un chiffre d’affaires de Rs 524, 75 crores net. Le film a battu plusieurs records au box-office et continue de le faire. Gadar 2 est sorti sur ZEE5 le 6 octobre 2023.