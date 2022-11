Sunny Deol, Jackie Shroff, Sanjay Dutt et Mithun Chakraborty se réunissent pour un film d’action ; Krishna Shroff fait pleuvoir l’amour sur ‘The Boyzzz’

Bonne nouvelle pour tous les amoureux de Bollywood des années 90. Sunny Deol, Sanjay Dutt, Jackie Shroff et Mithun Chakraborty se réunissent pour un film d’action. Il sera réalisé par Vivek Chauhan. Le film est censé être dans la lignée de The Expendables. Le premier look a été dévoilé aujourd’hui. Les quatre hommes ont fière allure. C’est un fait connu que ces stars ont toujours une forte emprise sur les marchés de masse de l’Inde. Les fans de Sunny Deol attendent un retour dans un film d’action tandis que Sanjay Dutt a déjà impressionné dans le rôle d’Adheera dans KGF 2. Les quatre hommes se portent aussi bien.

Jackie Shroff a partagé le premier regard du film intitulé Baap. Ayesha Shroff et Krishna Shroff sont devenues gaga sur le look. Les quatre hommes partagent également une grande amitié. Nous avons vu que les films masala orientés vers l’action se portent bien s’ils sont soutenus par un scénario décent, et le timing semble parfait ici.