Sunny Deol exprime sa gratitude alors que ‘Gadar’ fête ses 20 ans

Sunny Deol et Ameesha Patel, vedette du film historique ‘Gadar’, ont terminé les 20 ans de sa sortie mardi 15 juin. Les deux acteurs ont profité de leurs réseaux sociaux pour exprimer leur gratitude à tout le monde pour en avoir fait un film emblématique.

Sunny Deol est allé sur son Instagram pour partager une photo du film le mettant en scène avec Amisha Patel avec « Musafir Jaane Wale » d’Udit Narayan jouant en arrière-plan.

Il a écrit : « Nous avons fait un film, vous en avez fait un événement ! #20yearsofGadar, j’exprime ma gratitude à tous ceux qui ont rendu notre film historique.@ameeshapatel9 @anilsharma_dir @zeestudiosofficial #Gadar #Anniversary #Reels #ReelsInstagram #reelsindia. »

Ameesha Patel s’est également rendue sur son Instagram et a partagé des extraits du BTS du film, la mettant en vedette avec le regretté acteur Amrish Puri, qui jouait son père à l’écran dans ‘Gadar’.

En partageant la vidéo, elle a écrit: « GADAR .. dans les coulisses du point d’intervalle le plus emblématique du film le plus emblématique que Bollywood ait vu à ce jour .. merci pour tout l’amour .. 20 ans de GADAR .. #GADAR. »

Parlant de son personnage, Sunny a déclaré à IANS: « J’ai eu l’occasion de jouer de grands personnages tout au long de ma carrière, mais il y avait quelque chose de spécial dans le personnage de Tara Singh. Il est doux et doux mais peut bouleverser le monde quand il s’agit de sa famille et de son pays.

Il a dit que jouer ce personnage l’avait aidé à « sortir d’une certaine zone de confort ». « Cette fois, nous n’avions pas prédit que les dialogues et les chansons du film deviendraient une rage. C’est formidable de célébrer une étape importante de 20 ans avec le pays », a-t-il déclaré.

En parlant à Indian Express, le réalisateur du film, Anil Sharma, a déclaré lors du tournage de « Gadar » qu’il avait le pressentiment que cela deviendrait le « Titanic » de l’Inde et appelait cela la bénédiction de Dieu que le film ait créé un tel record pour lui-même.

« Quand je faisais Gadar, j’ai compris que ça allait devenir le Titanic de l’Inde et c’est devenu un. Lorsque le record de billets a été révélé, nous avons appris que sa vente était encore plus que Titanic. Tel était son pas. À ce jour, il est dit que Gadar avait le maximum de ventes de billets et de fréquentation vu par n’importe quel film en Inde. Nous avons eu de plus grands cinéastes dans notre industrie, mais c’est la bénédiction de Dieu que mon film ait créé un tel record. Vous voyez que la magie est toujours la même quand elle est diffusée à la télévision, même aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Gadar: Ek Prem Katha » est un film d’action romantique d’époque réalisé par Anil Sharma et se déroulant pendant la partition de l’Inde en 1947. Le film met également en vedette Lillete Dubey et Utkarsh Sharma.