Sunny Deol et son équipe animeront une projection spéciale de Gadar 2 pour le président indien : rapport

Avec le buzz écrasant pour le film Gadar 2, le bureau du président aurait demandé une projection spéciale de Sunny Deol-vedette.

Le drame d’action Gadar 2 de Sunny Deol est sorti aujourd’hui et a déjà élevé la barre au box-office. Les fans ont été excités et nerveux pour sa sortie et les billets ont déjà été vendus aux masses. Le film d’action historique, une suite à l’énorme succès Gadar: Ek Prem Katha de 2001, a captivé l’intérêt des gens avec sa bande-annonce intrigante et ses airs attrayants. Dans le film, Sunny Deol reprend le rôle de Tara Singh et Ameesha Patel reprend le rôle de sa femme Sakina. Gadar 2 serait centré sur le voyage de Tara au Pakistan pour sauver son fils, qui est retenu captif au milieu de la campagne « Crush India ». Le film bourré d’action a également attiré l’attention du bureau du président.

Selon un rapport de Pinkvilla, Sunny Deol et l’équipe de Gadar 2 organiseront une projection spéciale pour l’estimé président indien Draupadi Murmu. Le dimanche suivant, le 13 août 2023, à New Delhi, les acteurs et l’équipe animeront la projection spéciale. Il est intéressant de noter que l’administration du président a demandé une projection spéciale du film tant attendu. Cela a été confirmé en exclusivité par les représentants de Zee Studios dans une interview avec Pinkvilla.





Produit par Zee Studios, Anil Sharma Productions et MM Movies, outre Sunny Deol, Ameesha Patel et Utkarsh Sharma, Gadar 2 met également en vedette Manish Wadhwa, Gaurav Chopra, Luv Sinha, Simrat Kaur, Mir Sarwar, Rohit Choudhary, Rakesh Bedi, et bien d’autres dans des rôles de soutien. Pour Gadar 2, Mithoon a écrit les chansons et Monty Sharma a écrit la musique de fond. Le premier homologue du film a été un succès retentissant auprès du public indien et maintenant Gadar 2 a battu de nombreux records après avoir vendu plus de 20 lakh de billets en seulement 24 heures.